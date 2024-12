由 Motion Plus Design 創辦人兼 BODW 2024 講者之一的Kook Ewo 策劃。此次動態設計展示將展出法國與香港文化的交匯,此展示是與全球領先的動畫與動態設計學校——高貝蘭學院(Gobelins Paris)合作呈獻。

策劃:Kook Ewo

主辦/合辦:香港設計中心、Motion Plus Design 及 Gobelins

地點:尖沙咀東信和尖沙咀中心及帝國中心外牆

日期及時間:即日至16/12/2024(18:00-23:00)

