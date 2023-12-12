新一代復必泰XBB新冠疫苗正式開打 尚至醫療提供預約

新一代復必泰XBB變異株新冠疫苗正式開放預約，為香港巿民提供更強保護。新一代疫苗以變種病毒株XBB.1.5作為主要抗原，接種後可有效抵禦正流行的XBB病毒及海外流行的EG.2.1及BA.2.86變種病毒。為了降低感染新冠後出現併發重症和死亡風險，保障全民健康及減少病毒株變異威脅，市民現可於網上預約到尚至醫療集團位於中環和尖沙咀的疫苗接種中心自費接種新一代疫苗。

本港第一位接種XBB新冠疫苗的歐陽女士今年94歲，在兩名女兒陪同下接種疫苗。母女三人至今從未「中招」，今次是打第六針新冠疫苗。女兒陳小姐表示﹕「接種第五針至今已相隔一年，擔心抗體的保護力已經失效。加上年底會離港外遊，特意於出發前兩星期接種疫苗。」陳小姐認為接種疫苗除了保護自己，也是盡了社會責任，共同建立保護屏障，減低病毒傳播的機會。