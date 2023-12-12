新一代復必泰XBB新冠疫苗正式開打 尚至醫療提供預約

新一代復必泰XBB變異株新冠疫苗正式開放預約，為香港巿民提供更強保護。新一代疫苗以變種病毒株XBB.1.5作為主要抗原，接種後可有效抵禦正流行的XBB病毒及海外流行的EG.2.1及BA.2.86變種病毒。為了降低感染新冠後出現併發重症和死亡風險，保障全民健康及減少病毒株變異威脅，市民現可於網上預約到尚至醫療集團位於中環和尖沙咀的疫苗接種中心自費接種新一代疫苗。
本港第一位接種XBB新冠疫苗的歐陽女士今年94歲，在兩名女兒陪同下接種疫苗。母女三人至今從未「中招」，今次是打第六針新冠疫苗。女兒陳小姐表示﹕「接種第五針至今已相隔一年，擔心抗體的保護力已經失效。加上年底會離港外遊，特意於出發前兩星期接種疫苗。」陳小姐認為接種疫苗除了保護自己，也是盡了社會責任，共同建立保護屏障，減低病毒傳播的機會。
尚至醫療集團副主席陸志聰表示﹕「隨著時間推移，新冠疫苗的保護效果會逐漸降低，再加上世界各地出現新的變種病毒，意味著巿民對新冠病毒的免疫力已大大減低。」自年初全面放寬防疫措施後，香港接種新冠疫苗的人數大幅下滑。隨著本地確診數字出現回升趨勢，尚至醫療醫務總監郭寶賢醫生呼籲巿民保持警愓﹕「聖誕及新年假期將至，呼吸道疾病傳染情況有機會進一步加劇。即使未打算外遊的巿民，為了保障自己和家人，也應考慮接種新一代XBB疫苗及流感疫苗。」目前有多種呼吸道疾病流行，醫管局早前公布新冠病毒和甲型流感的感染個案都有輕微上升趨勢。同時感染新冠病毒和流感會增加嚴重併發症和死亡率，而接種流感疫苗可減少住院的可能性和縮短住院期。郭醫生鼓勵市民把握接種時機，儘早接種疫苗，以確保身體有足夠抗體抵禦冬季流感及變種新冠肺炎。
尚至醫療目前提供自費接種XBB新冠疫苗，以取代現有的復必泰二價疫苗。此外，尚至醫療也積極參與政府疫苗接種計劃，待政府公布詳情後，合資格人士亦可於尚至醫療旗下的社區疫苗接種站免費接種。
網站﹕www.virtusmedical.com