新一屆「AIA 健康校園挑戰賽」正式展開 香港區首次加入中學組別 將頒發總值十萬美元獎金予得獎學校

由友邦保險推出的「AIA 健康校園挑戰賽 2024/25」現已展開並接受報名，並首次於香港區將參賽學校組別擴展至中學。香港區的得獎學校（小學及中學組別各一）將分別獲得由友邦保險頒發的五萬美元獎金，支持學校繼續打造健康校園，進一步在本地社區推廣健康生活概念。
AIA 健康校園挑戰賽是「AIA 健康校園計劃」的重要一環。該計劃於2022年面世，提供由健康專家撰寫的免費教學資源，內容涵蓋健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展四大主題，鼓勵學校推動學生從小養成良好生活習慣，一起實踐健康生活。參與計劃的學校可於挑戰賽分享在校推行健康生活的計劃及成果。於2024/25屆勝出的香港區得獎學校更可晉級「AIA 健康校園挑戰賽區域總決賽」，與來自澳洲、泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓和斯里蘭卡的學校爭奪區域總冠軍的殊榮。
友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏表示：「『AIA 健康校園計劃』在香港已經成功舉辦了兩年，專注於啟發大眾關注學生的身心健康。展望2024/25學年，我們首次將計劃擴展至中學。這不僅展示我們對實踐『健康長久好生活』的持續承諾，也希望能夠幫助更多學生養成健康的生活習慣，促進他們的全面發展。我們熱切期待全港中小學一同參與新一屆的『AIA 健康校園計劃』！」
「AIA 健康校園挑戰賽2023/24」由英華小學於眾多參賽小學中脫穎而出，榮膺香港區冠軍，並獲得五萬美元獎金。英華小學一直致力將其獨特的「森林課程」融入常識科，透過涵蓋23個課題、共115次上山下海的戶外學習活動，讓學生享受課本知識以外帶來的樂趣。是次成為「AIA 健康校園挑戰賽2023/24」香港區冠軍，英華小學將會把獎金用以進一步優化其「森林課程」，加入更多嶄新有趣的戶外學習體驗，包括浮潛、到紅樹林考察、觀鳥及校本山藝證書訓練課程，並把健康訊息傳遞至家長及周邊社區。
「AIA 健康校園計劃」於2024/25學年已踏入第三屆，覆蓋八個市場，包括：澳洲、香港、泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓和斯里蘭卡。計劃現已於香港區展開並接受報名，歡迎全港中、小學教師到 ahs.aia.com/hk/zh 登記，下載及應用免費的教學資源，並於 2025年3月8日前參加「AIA 健康校園挑戰賽」分享成果，共同塑造健康校園，一起實踐「健康長久好生活」