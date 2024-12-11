新一屆「AIA 健康校園挑戰賽」正式展開 香港區首次加入中學組別 將頒發總值十萬美元獎金予得獎學校

由友邦保險推出的「AIA 健康校園挑戰賽 2024/25」現已展開並接受報名，並首次於香港區將參賽學校組別擴展至中學。香港區的得獎學校（小學及中學組別各一）將分別獲得由友邦保險頒發的五萬美元獎金，支持學校繼續打造健康校園，進一步在本地社區推廣健康生活概念。

AIA 健康校園挑戰賽是「AIA 健康校園計劃」的重要一環。該計劃於2022年面世，提供由健康專家撰寫的免費教學資源，內容涵蓋健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展四大主題，鼓勵學校推動學生從小養成良好生活習慣，一起實踐健康生活。參與計劃的學校可於挑戰賽分享在校推行健康生活的計劃及成果。於2024/25屆勝出的香港區得獎學校更可晉級「AIA 健康校園挑戰賽區域總決賽」，與來自澳洲、泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓和斯里蘭卡的學校爭奪區域總冠軍的殊榮。