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市場資訊
2025-01-03 12:30:00

新一年首個孕嬰兒市集 Robynn 陳樂榣分享育兒心得 WELCOME 2025 童你去MARKET 慈善市集 本周日舉行

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踏入2025年，首個孕嬰幼兒市集Welcome 2025 童你去Market慈善市集日 」於本周日（15日）假觀塘道398Eastcore 11 E11 Space舉行今次主題以媽媽由懷孕、生BB到仔女漸成長如何了解其行為及親子溝通，所以今次市集亦邀請名人分享及專家主講，當中包括有唱作歌手暨全中港首位GSC認證嬰幼兒睡眠專家 Robynn Yip （葉中月）主講：讓父母走出嬰幼兒睡眠問題困擾，提供建議令父母有覺好瞓藝人及時尚首飾創辦人Ally（陳樂榣）下嫁Gordon葉泓聲，即將誕第三胎的她，亦和大家分享透過陪月保姆顧問Auntie Paully代揀陪月保母好處正向教育專家梁辰民（辰民爸爸）主講：兒童自發學習的三大攻略，相信好多父母都想知如何令仔女自發學習，更有兒童行為專家Wing Chan教父母從遊戲中了解兒女想法。

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ally陳樂榣

Robynn Yip

梁辰民

除了多個分享會，尚有十大攤位充滿童真,現場設攝影區專業攝影師為小朋友影靚相 ，不能缺少工作坊，有2025年染坊開運環保揮春工作坊及糖果工作坊，由小朋友發揮創意。

市集營業時間 為中午12:00 晚上8:00，入場券由8歲起每張為$30，2至7歲半價$15元，2歲以下免費。
(每張門票送價值2元遊戲金幣2個,現場玩遊戲兌換)
受惠機構 ：生命小戰士會  （每張售出門票10%捐予受惠機機）
大家可以登入網上購票表格，並優先留座聽分享會

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