新一年首個孕嬰兒市集 Robynn 陳樂榣分享育兒心得 WELCOME 2025 童你去MARKET 慈善市集 本周日舉行

踏入2025年，首個孕嬰幼兒市集「Welcome 2025 童你去Market慈善市集日 」於本周日（1月5日）假觀塘道398號Eastcore 11樓 E11 Space舉行，今次主題以媽媽由懷孕、生BB到仔女漸成長，如何了解其行為及親子溝通，所以今次市集亦邀請名人分享及專家主講，當中包括有唱作歌手暨全中港首位GSC認證嬰幼兒睡眠專家 Robynn Yip （葉中月）主講：讓父母走出嬰幼兒睡眠問題困擾，提供建議令父母有覺好瞓。藝人及時尚首飾創辦人Ally（陳樂榣），下嫁Gordon葉泓聲，即將誕第三胎的她，亦和大家分享透過陪月保姆顧問Auntie Paully代揀陪月保母好處。正向教育專家梁辰民（辰民爸爸）主講：兒童自發學習的三大攻略，相信好多父母都想知如何令仔女自發學習，更有兒童行為專家Wing Chan教父母從遊戲中了解兒女想法。