新中央酒店榮獲第十三屆CHA中國酒店大獎殊榮

澳門 - 2024年9月26日 - 由《LifeStyle品味生活》主辦的第十三屆CHA中國酒店大獎頒獎盛典日前在北京舉行，新中央酒店在眾多參賽機構中脫穎而出，榮獲「年度最佳酒店」及「年度最佳設計酒店」兩項大獎。此外，力行集團創辦人及主席蕭頌銘先生亦因個人卓越貢獻榮獲「年度領袖人物獎」。



力行集團創辦人及主席蕭頌銘出席第十三屆CHA中國酒店大獎頒獎盛典

力行集團創辦人及主席蕭頌銘表示：「我們非常榮幸能夠獲得如此權威的認可。新中央酒店的成功離不開每一位團隊成員的努力與付出，他們用真誠的態度和專業的精神，為每一位客人創造了難忘的體驗。同時，我們也要感謝CCD香港鄭中設計事務所，他們打破傳統設計框架，將在地文化融入新中央酒店的設計中，從而賦予項目新的原生感與鬆馳感，為酒店項目帶來新的價值，並使新中央酒店在競爭激烈的市場中脫穎而出。」



CCD香港鄭中設計事務所打破傳統設計框架，將在地文化融入新中央酒店的設計中，使新中央酒店在競爭激烈的市場中脫穎而出

新中央酒店內的「碧麗宮」餐廳同樣表現亮眼，近日榮膺由「 亞洲餐飲廚藝協會 」頒發的「名廚之最推介餐廳」獎項。作為一家專注於懷舊西餐的高端餐廳，「碧麗宮」致力於每一道菜餚傳遞出對經典美食的致敬及對未來飲食潮流的探索，憑藉精緻的菜式獲得了業界與顧客的高度評價。



「碧麗宮」憑藉精緻的菜式獲得業界與顧客的高度評價

這些榮譽的獲得，不僅彰顯了業界對新中央酒店及其附屬設施的卓越品質與特色的認可，更是酒店在推動澳門旅遊產業多元化與傳播傳承澳門特色文化道路上邁出的堅實步伐的證明。業界的肯定堅定了新中央酒店致力於成為助力推動澳門旅遊產業多元化以及深化澳門「世界旅遊休閒中心」內涵的重要力量，和成為位處澳門歷史城區的金名片的決心。





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