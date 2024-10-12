新任執行長上任，英雄電競 Hero Esports全面邁向國際化

上海，中國 - 2024年10月12日- 英雄體育 VSPO 於 2024 年 10 月 8 日宣佈更新公司品牌名稱，從原「英雄體育VSPO」更名為「英雄電競 Hero Esports」。同時，創始人兼原 CEO 應書嶺發佈全員信，宣佈轉任董事會執行主席，聯合創始人兼執行董事唐丹妮（Danny）被任命為新任 CEO，將帶領公司繼續拓展業務，進一步推進國際化發展。 近年來，區域和國際間對抗的大型綜合性電競賽事正成為主流。無論是亞運會的電子競技全品類比賽，還是今年首屆電子競技世界杯（EWC）的製作和承辦，都能看到英雄電競的身影。今年9月24日，英雄電競牽頭成立亞洲首個國際綜合性電競賽事——電子競技亞洲冠軍聯賽（ACL）。填補了洲際範圍內缺乏大型電競綜合國際賽事的空白。 英雄電競此次「更名換帥」的一系列舉措，正是其在電競全球化時代的最新回應：全力面向國際發展，帶領亞洲電競走向世界，為電競體育化的終極願景注入長期發展的信心。

關於VSPO（即將更名為 Hero Esports）

英雄電競（原英雄體育 VSPO）成立於2016年，是亞洲最大的電競公司，每年製作超過 7,000 場比賽，吸引了超過 8 億的線上粉絲。公司在全球擁有 14 個辦事處和 8 個頂級電競場館，提供涵蓋賽事組織、市場營銷解決方案、社區發展等全方位電競服務。英雄電競的投資者包括沙特的 Savvy Games Group 和騰訊等，並與快手和虎牙建立了戰略合作關係。



公司總部位於上海，在全球十多個國家設有辦事處和團隊。英雄電競是全球範圍內全面整合的電競賽事運營商和內容創作者，曾協助製作許多知名賽事，包括奧運電競週、電競世界盃，以及雅加達亞運會2018和杭州亞運會2023的電子競技系列賽事。公司還與騰訊、Krafton等全球頂級遊戲發行商合作，組織了王者榮耀KPL系列、絕地求生PGC系列等受歡迎的電競聯賽。



英雄電競也是全球電競賽事商業化的先驅之一，率先幫助品牌將電競納入其整合行銷策略，合作夥伴包括麥當勞、VIVO、OPPO、浦發銀行、BMW、海瀾之家等，促進了電競的商業化發展。有關 VSPO（即將更名為 Hero Esports）的更多信息，請訪問 https://vspo.gg/。



