新加坡上市公司謝菲爾德綠能在臺灣嘉義開設 離岸風力發電訓練中心

新加坡 - 2024年11月14日 - 來自新加坡的謝菲爾德綠能(Sheffield Green) 於 10 月 23 日在嘉義線馬稠後工業區舉辦旗下亞洲風能培訓股份有限公司 (Wind Asia Training) 的首座訓練中心的開幕典禮，標誌著該公司全球培訓業務的重大里程碑。該中心集合了新加坡、英國、台灣三方的資金、技術與經驗，提供全球風能組織 (GWO) 認證之風電課程，可用中文、英文和日文不同語言進行授課，並將逐步導入更多高階和客製化的培訓課程，為離岸風電產業培育專業技術人才。



這次開幕典禮吸引了超過百位來賓，包括國內外業界人士、政府官員、國際投資人、風電開發商與供應鏈代表共襄盛舉。行政院政務委員/貿易代表楊珍妮、能源署組長陳崇憲等數位中央官員，以及嘉義縣政府行政處郭周衛副處長等貴賓蒞臨參與剪綵儀式。當日活動除安排設施參觀和高空作業課程展演外，還有來自英國最新的虛擬實境(VR) 訓練設備供來賓體驗，廣受好評。



台灣於2024年底已有近3GW的離岸風電裝置容量，根據政府的再生能源政策目標，至2035年將達到 20.5GW，並創造數量可觀的工作機會。謝菲爾德綠能的執行長紀武財表示：「謝菲爾德綠能在台灣市場耕耘多年，我們期待透過這個訓練中心，協助台灣培養更多風能產業的專業人才，推動再生能源的持續發展。」非執行董事吳易修補充說明：「很高興亞洲風能培訓的首座風能訓練中心能在陳組長與我的故鄉嘉義啟動。除了來自海內外的客戶，我們也會主動與在地的學校和組織合作，為雲嘉南有志加入國際風電產業的年輕人開啟一扇門並做好準備。」



謝菲爾德綠能下一步是將台灣的成功經驗複製到其他鄰近市場，包括日本、韓國和菲律賓，以支持全球再生能源產業對專業技術人才的需求。此外，謝菲爾德綠能也正進行收購位於西班牙大加那利島的一處訓練設施，以擴展其在歐洲的市場。紀武財充滿信心地宣示：「收購計劃將讓我們能夠滿足歐洲對風能專業人才日益增長的需求，進一步提升我們在全球再生能源市場的競爭力。」



位於嘉義的亞洲風能培訓中心將於2025年一月正式全面商業營運，提供公司組織、個人完整的GWO訓練課程。

