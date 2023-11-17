新加坡商會（香港）舉辦的新加坡節2023，將於11月18日至19日假中環街市地下及一樓舉行，囊括8大精彩節目，新加坡美食、單車同樂空間、魔術巡迴表演、現場樂隊表演、兒童臉部彩繪、新加坡懷舊遊戲、花式扭氣球和新加坡國際學校學生現場歌舞表演。參與新加坡懷舊遊戲踢毽子，更有機會贏新加坡航空來回機票或酒店度假套票。家庭和小朋友參加「新加坡-香港」虛擬單車對戰和平衡車暢遊體驗。預先登記參加新加坡節2023，更可換領紀念品乙份！
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日報
新加坡節2023 In Hong Kong！有機會贏來回機票
新加坡商會（香港）舉辦的新加坡節2023，將於11月18日至19日假中環街市地下及一樓舉行，囊括8大精彩節目，新加坡美食、單車同樂空間、魔術巡迴表演、現場樂隊表演、兒童臉部彩繪、新加坡懷舊遊戲、花式扭氣球和新加坡國際學校學生現場歌舞表演。參與新加坡懷舊遊戲踢毽子，更有機會贏新加坡航空來回機票或酒店度假套票。家庭和小朋友參加「新加坡-香港」虛擬單車對戰和平衡車暢遊體驗。預先登記參加新加坡節2023，更可換領紀念品乙份！