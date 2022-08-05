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2022-08-05 07:30:00

新地X各大儲值支付工具 送2,000萬元獎賞迎第二階段消費券

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新地X各大儲值支付工具 送2,000萬元獎賞迎第二階段消費券

本年度第二階段消費券將於87日發放，新地聯同多個發放消費券的儲值支付工具，推出連串專屬優惠，送出總值近2,000萬元獎賞，鼓勵市民消費以促進本港經濟。除繼續與八達通、AliPayHKWeChat Pay HK推出新一輪獎賞優惠，亦與新加入的PayMeBoC Pay合作，在旗下25個商場推出專屬優惠，為顧客的電子消費券增值。新地旗下商場綜合會員計劃The Point亦推出「$200Point Dollar瓜分任務」，會員以6大儲值支付工具消費愈多，獲瓜分的名額便愈多。

各大儲值支付工具專屬優惠 

由即日（85日）至1030日期間逢星期五至日，以八達通卡於新地25商場消費滿200元兼成功登記The Point積分，便可獲一個電子印花，只需集齊三個印花即可換領$20 Point Dollar，每位The Point會員可換領最高$60 Point Dollar，於商場內超過2,000間商戶消費時可當現金使用。

The Point員於8月12日至10月31日期間，以PayMe消費滿400元，即可參與PayMe賞你消費券優惠」活動（不適用於置富南區廣場及銅鑼灣WTC場），獲取$25新地商場電子折扣券，每位會員最多可獲兩張電子折扣券，總值50元，於下次消費滿100元便可使用。

The Point919日起，在新地商場以BoC Pay累積即日消費滿指定金額，可享Point Dollar，於商場消費時當作現金使用，每位The Point會員可獲高達$2,220 Point Dollar。另由即日起至915日，AlipayHK用戶以AlipayHK應用程式內置掃描器掃描商場內宣傳品的QR Code，即可領取$10$25電子禮券，The Point會員憑券在指定商戶單一交易消費滿200元，即減10元；滿400元，即減25元。每位用戶每月可領取$10$25電子禮券各一次。

由即日起至8月31日，WeChat Pay HK戶可儲電子印花換領新地商場指定商戶或The Point專屬電子現金券，並可參與「搶券有So」活動，領取高達1,200元的新地商場專屬獎賞。

The Point會員瓜分$200Point Dollar

87日至96日，The Point會員以6大儲值支付工具消費，並成功以The Point App或於顧客服務中心登記積分，滿$1,000即可參與活動，齊齊瓜分$200Point Dollar每名會員最多可獲取5個「瓜分名額」活動完結後，$200Point Dollar將瓜分予所有「瓜分名額」持有人，會員可於App內兌換Point Dollar作現金消費

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