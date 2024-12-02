新奧能源發布《綠色行動 2030—新奧能源的零碳之旅》2024 年版

提前達成部分低碳轉型目標，更新淨零排放路徑圖

新奧能源淨零排放路徑圖—2024 年版

通過持續加強甲烷管理，推進節能減排進程等措施，城燃業務溫室氣體排放強度較2019年降低了28.5%，提前超額完成2030年下降20%的目標；

通過不斷探索與推廣可再生能源以實現更多元化的清潔能源組合，泛能生產型業務單位溫室氣體排放強度較2019年下降36.5%，加速邁向2030年下降48%的目標；

通過提升辦公樓能效，節約資源等措施，辦公區域單位面積能耗較2021年下降11%，提前超額完成 2025年下降10%的目標；

截至2024年6月30日，通過根據客戶實際情況開發定制化生物質項目等措施，生物質年用能量已達186.75萬噸，較2021年的50萬噸增長 273.5%，加速向 2030年327萬噸的目標邁進；

2023年12月首次發布氣候相關財務信息披露報告，按照氣候相關財務信息披露（TCFD）框架，詳細披露公司在管治、戰略、風險管理、指標和目標四個層面的進展；

在2024《綠色金融框架》中，進一步更新及強化對重點綠色行業中項目的投融資要求和績效管理辦法，並於2024年獲得標普全球出具的第二方認證和意見。

以2019年為基準年，至2030年，城市燃氣業務溫室氣體排放強度由下降20%更新為下降50%。為此，公司將繼續強化甲烷排放源識別，實現全廠站激光雲台覆蓋，以及擴大無人廠站應用規模，以顯著降低廠站用能等措施。

泛能生產型業務溫室氣體排放強度下降目標已完成過半，公司將持續增加可再生能源供給規模，打造多種清潔能源互補的能源供給模式，同時，依托泛能微網，提高探索光伏、生物質、地熱、空氣能、氫能等可再生能源及零碳能源的應用，基於客戶需求為其打造定制化的泛能解決方案。

公司持續關注家庭用戶的需求，在全面保障用氣安全的基礎上，將繼續通過數智化手段全面服務家庭用戶品質生活，協助打造綠色家庭。

以2021年為基準年，辦公區域單位面積能耗由至2025年下降10%，更新為至2030年下降20%。為此，公司將繼續使用節能燈具替換自持辦公樓中的傳統照明燈具，積極推廣無紙化辦公，在自持辦公樓部署能源管理系統，並打造內部碳幣交易系統，以驅動員工主動減排。

至2025年，自持辦公樓使用光伏發電佔總用電量比例達5%，更新為至2030年，自持辦公樓光伏發電佔總用電量比例達10%。為此，公司將繼續借助自身泛能業務的強大技術優勢，不斷提升辦公場所可開發光伏面積。

香港 - 2024年12月2日 - 中國最大的清潔能源分銷商之一，（股份代號：2688；以下簡稱「新奧能源」或「公司」）近日發布《綠色行動2030—新奧能源的零碳之旅》2024年版（以下簡稱「綠色行動報告（2024）」），全面梳理《綠色行動報告》2021年首版中所設目標的進展情況，回顧各業務場景下的減排亮點舉措，更新新奧能源淨零排放路徑圖，並設定更具雄心的新目標。新奧能源於2021年首次發布《綠色行動2030—新奧能源的零碳之旅》，提出於2050年，在不依賴購買綠證等抵銷手段的前提下實現自身淨零排放的長期目標。此次發布《綠色行動報告》（2024）是公司履行每三年回顧綠色行動計劃之承諾，對關鍵目標的進展及達成情況進行檢視與調整，確保綠色低碳轉型的順利推進。三年以來，新奧能源《綠色行動報告》（2021）中設定的目標整體進展順利，部分目標提前完成。截至2023 年底，新奧能源在降低溫室氣體排放和優化能源結構方面取得的重要進展包括：新奧能源作為能源行業低碳轉型的先行者，力求以自身減碳實踐和技術優勢推動行業和社會綠色發展。公司根據客戶實際用能情況，在天然氣、泛能、智家、低碳辦公四大場景下打造全鏈條、定制化的能源解決方案。，公司不斷完善甲烷控排舉措，探索創新技術進一步提升天然氣能源效率。同時，公司不斷探索基於天然氣的氫能項目應用前景，與客戶合作在項目運營地建成首個天然氣摻氫站，實現天然氣與氫氣同步發展。在，公司積極推進低碳工廠和低碳園區建設，不斷增加工廠和園區場景中的清潔能源供給比重，推動客戶工業用能低碳化轉型。同時，依托豐富的建築服務管理經驗，為客戶提供定制化的建築節能方案。此外，公司以光伏和生物質能為主導拓展清潔能源，包括為客戶打造光儲一體化的分布式光伏項目，以及推出生物質直接燃燒供能、生物質制沼氣等低碳業務模式。在，公司依托數智手段，對基礎燃氣服務進行智能升級，積極推廣節能燃氣具，幫助家庭用戶提高能源使用效率。在，公司從能源清潔化利用、強化辦公樓能效管理、低碳出行、構建低碳辦公體系四個層面出發，踐行低碳運營理念。基於業務運營實踐，新奧能源緊跟國內外領先的低碳轉型標準與行動框架，全面規劃環境目標和淨零排放路徑，設定關鍵低碳轉型目標，以清晰的淨零轉型路徑，為公司節能減排行動提供重要指導。針對《綠色行動報告》（2021）中提前完成的目標，公司設立了更具雄心的新目標，充分展現新奧能源切實推進和邁向低碳轉型路徑的決心。同時，優化不同業務場景中的減排舉措，以確保長期目標的達成。這些舉措包括：通過發布《綠色行動報告》（2024），新奧能源再次堅定其「實現自身降碳與業務綠色升級的協同推進，共助社會高質量發展」的使命。未來，公司將持續在業務發展中深度融入可持續發展理念，以客戶需求為牽引，深入挖掘客戶綠色能源消費需求，利用智能不斷創新產品和服務，推動產業智能升級，並攜手上下游合作夥伴，助力中國「雙碳」目標的實現。