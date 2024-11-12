新意網聯同翠谷工程及中華電力合作推出本地可再生能源方案

簽訂與翠谷工程的太陽能發電場掛鈎的中電「可再生能源證書」購買協議

新意網商務總監羅羿女士（左）從中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜女士（右）及翠谷工程項目經理黎嘉興先生手上接過中電「可再生能源證書」，其環境權益均產自太陽能發電場。





[1] 以 2019 至 2023年度中華電力本地售電量的二氧化碳排放強度計算。



香港 - 2024年11月12日 - 香港最大的數據中心服務商及新鴻基地產 (「新鴻基地產」; 港交所股票代碼：0016) 的主要科技旗艦新意網集團有限公司 (「新意網」；港交所股票代碼：1686)，與翠谷工程有限公司 (翠谷工程) 及香港主要電力公司中華電力有限公司 (中華電力) ，宣布在本港推出可再生能源方案。這次合作展示新意網、翠谷工程及中華電力對引領綠色方案和推動可持續業務發展的堅定承諾，致力減少對環境的影響，同時促進綠色低碳數字經濟，並支持香港特區政府的《香港氣候行動藍圖2050》。新意網與中華電力簽訂了6年期的中電「可再生能源證書」購買協議，採購指定可再生能源項目所產生的環境權益。證書上標示的每一度電，均由翠谷工程營運的太陽能發電場所產生的環境權益，與新意網的數據中心園區的部分用電量掛鈎。該太陽能發電場位於將軍澳新界東南堆填區，預計於2025年上半年啟動，每年可產生120萬度電，每年可減少高達468噸碳排放量，相當於約20,000棵樹的二氧化碳吸收量。新意網著力於推動可持續解決方案，提供綠色和可擴展的數據中心服務，以滿足數碼轉型和人工智能技術所帶動的需求。新意網的數據中心包括多年前興建的旗艦設施 MEGA-i 到新落成的 MEGA IDC及MEGA Gateway，都是根據高級別的環境標準建造，具備節能和高容量運作的特性。作為推動永續業務發展的先驅，新意網一直應用優質的綠色電力，積極推行環保措施，進一步提升能源效率及減少碳足跡。當中包括透過採購中電「可再生能源證書」和安裝太陽能光伏板生產可再生能源，以及應用 iPaint 無電製冷塗層來降低數據中心的能耗。表示：「新意網秉承母公司新鴻基地產致力推動可持續發展的精神。我們很高興宣布此項開創性的可再生能源方案的誕生。而翠谷工程為新鴻基地產、威立雅及中信泰富旗下的合資公司。新意網與中華電力及翠谷工程的合作足證我們在推動持續發展方面擁有共同價值觀。這新項目標誌著我們在2050 年實現100% 清潔能源目標的一個重要里程碑。我們將繼續創新，邁向可持續發展的未來，致力於推動低碳社會，支持香港實現碳中和。」表示：「中華電力致力推動本地可再生能源發展，中電『可再生能源證書』是工商界減碳的有效途徑之一，計劃推出至今備受歡迎，截至今年6月底共售出約3億2,000萬度可再生能源電量，相等於減少約125,000 噸的二氧化碳排放量。我們很高興為新意網提供與指定可再生能源項目掛鈎的中電『可再生能源證書』，協助他們實現使用潔淨能源營運的目標。中華電力會繼續與工商界合作，協助他們實踐低碳營商，攜手支持香港特區政府的減碳目標。」表示：「這個項目有幸獲得政府、合作夥伴、工程團隊的衷心支持。在各方的通力合作下，我們對項目的落成及投產充滿信心，亦為太陽能發電場將為社區提供源源不盡的可再生能源供應，感到十分榮幸及高興。翠谷工程一直在堆填區推動『轉廢為能』，利用創新技術開發綠色能源。要推動這個太陽能發電場項目，工程團隊須要克服不少挑戰，其中包括：要利用土木工程，克服堆填活動後的斜坡穩定性、要以特定設計保護堆填區的防滲透墊層及既有『堆填沼氣』收集等。我相信，工程團隊已準備好克服這些挑戰，並致力為本地提供低碳能源解案，推動香港全面邁向低碳轉型。」