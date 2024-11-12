新意網聯同翠谷工程及中華電力合作推出本地可再生能源方案

簽訂與翠谷工程的太陽能發電場掛鈎的中電「可再生能源證書」購買協議香港 - 2024年11月12日 - 香港最大的數據中心服務商及新鴻基地產 (「新鴻基地產」; 港交所股票代碼：0016) 的主要科技旗艦新意網集團有限公司 (「新意網」；港交所股票代碼：1686)，與翠谷工程有限公司 (翠谷工程) 及香港主要電力公司中華電力有限公司 (中華電力) ，宣布在本港推出可再生能源方案。這次合作展示新意網、翠谷工程及中華電力對引領綠色方案和推動可持續業務發展的堅定承諾，致力減少對環境的影響，同時促進綠色低碳數字經濟，並支持香港特區政府的《香港氣候行動藍圖2050》。
新意網與中華電力簽訂了6年期的中電「可再生能源證書」購買協議，採購指定可再生能源項目所產生的環境權益。證書上標示的每一度電，均由翠谷工程營運的太陽能發電場所產生的環境權益，與新意網的數據中心園區的部分用電量掛鈎。該太陽能發電場位於將軍澳新界東南堆填區，預計於2025年上半年啟動，每年可產生120萬度電，每年可減少高達468噸碳排放量，相當於約20,000棵樹的二氧化碳吸收量。
新意網著力於推動可持續解決方案，提供綠色和可擴展的數據中心服務，以滿足數碼轉型和人工智能技術所帶動的需求。新意網的數據中心包括多年前興建的旗艦設施 MEGA-i 到新落成的 MEGA IDC及MEGA Gateway，都是根據高級別的環境標準建造，具備節能和高容量運作的特性。作為推動永續業務發展的先驅，新意網一直應用優質的綠色電力，積極推行環保措施，進一步提升能源效率及減少碳足跡。當中包括透過採購中電「可再生能源證書」和安裝太陽能光伏板生產可再生能源，以及應用 iPaint 無電製冷塗層來降低數據中心的能耗。
新意網商務總監羅羿女士表示：「新意網秉承母公司新鴻基地產致力推動可持續發展的精神。我們很高興宣布此項開創性的可再生能源方案的誕生。而翠谷工程為新鴻基地產、威立雅及中信泰富旗下的合資公司。新意網與中華電力及翠谷工程的合作足證我們在推動持續發展方面擁有共同價值觀。這新項目標誌著我們在2050 年實現100% 清潔能源目標的一個重要里程碑。我們將繼續創新，邁向可持續發展的未來，致力於推動低碳社會，支持香港實現碳中和。」
中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜女士表示：「中華電力致力推動本地可再生能源發展，中電『可再生能源證書』是工商界減碳的有效途徑之一，計劃推出至今備受歡迎，截至今年6月底共售出約3億2,000萬度可再生能源電量，相等於減少約125,000 噸[1]的二氧化碳排放量。我們很高興為新意網提供與指定可再生能源項目掛鈎的中電『可再生能源證書』，協助他們實現使用潔淨能源營運的目標。中華電力會繼續與工商界合作，協助他們實踐低碳營商，攜手支持香港特區政府的減碳目標。」
翠谷工程有限公司項目經理黎嘉興先生表示：「這個項目有幸獲得政府、合作夥伴、工程團隊的衷心支持。在各方的通力合作下，我們對項目的落成及投產充滿信心，亦為太陽能發電場將為社區提供源源不盡的可再生能源供應，感到十分榮幸及高興。翠谷工程一直在堆填區推動『轉廢為能』，利用創新技術開發綠色能源。要推動這個太陽能發電場項目，工程團隊須要克服不少挑戰，其中包括：要利用土木工程，克服堆填活動後的斜坡穩定性、要以特定設計保護堆填區的防滲透墊層及既有『堆填沼氣』收集等。我相信，工程團隊已準備好克服這些挑戰，並致力為本地提供低碳能源解案，推動香港全面邁向低碳轉型。」
關於新意網
新意網（港交所股票代碼：1686）是香港最大的數據中心服務商，為新鴻基地產（港交所股票代碼：0016）的主要科技旗艦。我們擁有亞洲第一的連接能力，提供電訊商和雲服務商中立的數據中心服務。通過建立亞洲首屈一指的數據中心生態系統，新意網高效連接本地、中國內地乃至全球的電訊商、雲服務商、互聯網服務供應商 (ISP)、內容傳遞網路 (CDN)、OTT及其他行業的企業，為客戶創造價值。
新意網將MEGA-i的高效能網絡連接能力擴展到其他高端數據中心，包括MEGA Gateway、MEGA IDC 、MEGA Plus和MEGA Two，形成MEGA Campus。 MEGA Campus內的數據中心通過專用的暗光纖和約15,000個交叉連接形成互聯，加上座落於園區內的海底光纖網絡接點，以無可比擬的網絡連接能力，為用戶提供多雲平台直連和雲間互聯服務。新意網更增設海纜登陸站HKIS-1及HKIS-2，為海纜持有者和用戶提供一站式連接方案，進一步鞏固我們作為亞洲領先連接樞紐的地位。新意網致力於支持香港成為地區通訊樞紐和通往中國內地的戰略性門戶。
關於翠谷工程
由威立雅、新鴻基地產及中信泰富合組的聯營公司---翠谷工程有限公司是環保署轄下新界東南堆填區的承辦商。翠谷工程一直負責堆填區及其擴建部分的設計、建造、營運及30年的修復工程。公司採用先進技術盡量減少對環境的影響，並以創新技術將堆填氣體轉化為電力、燃料和合成天然氣，供堆填區內的設施使用，並輸送至煤氣供應網絡。
關於中華電力有限公司
中華電力有限公司（中華電力）是香港公用事業公司，由在香港交易所上市的中電控股全資擁有，為亞洲規模最大的私營電力公司之一。中華電力在香港經營縱向式綜合電力業務，為供電地區範圍內超過 600 萬人提供高度可靠的電力供應及優質的客戶服務。