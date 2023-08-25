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市場資訊
2023-08-25 07:30:00
日報

新紀元卵大抽獎 獎品總值超過80萬

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日本「新紀元卵」為了回饋忠實粉絲，特別推出「新紀元卵 好卵・有運大抽獎」，分兩階段進行由即日至9月21日期間，於任何銷售點內購買新紀元卵白蛋或啡蛋10隻裝，隨盒附贈刮刮卡，即開即刮即有機會中奬，奬品超過 60,000 份，總值更超過 $800,000 港幣，刮刮卡頭獎為東京來回雙人機票！還有至潮遊戲機第五代主機及人氣平板電腦！第二階段終極大抽奬，只要掃瞄刮刮卡上的二維碼，連結指定網站，填寫刮刮卡上的抽獎序號，成功完成登記即可參加終極大抽獎，有機會贏取 Honda STEPWGN SPADA e:HEV 七人座駕！
網站：https://luckydraw2023.shinkigen.com.hk

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