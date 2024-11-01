香港 - 2024年11月1日 - 日本對雞蛋的食品安全和品質監控素來嚴緊，餵飼雞隻的飼料及水源亦精挑細選，相信這就是日本雞蛋深受大眾歡迎的原因。日本雞蛋含有豐富蛋白質，蛋黃新鮮挺身，蛋香濃郁，口感香滑細嫩，絕對是品質保證。日本於每年11月5日定為「日本雞蛋日」，自2015年起，味珍味於香港舉行日本雞蛋日活動，希望提高香港市民對日本雞蛋的瞭解。今年繼續夥拍日本蛋業成員之一的「新紀元卵」，於港、九、新界8個商場舉辦快閃活動，與廣大市民分享日本雞蛋的美味和知識。



新紀元卵 日本雞蛋日來港九周年 全港九新界8大商場 週末快閃活動玩遊戲 共45,000隻雞蛋等你換領 齊來掀起全城「好卵」狂熱

好卵想見你商場快閃活動 玩遊戲即換走 新紀元卵 雞蛋

今個星期六日11月2至3日，新紀元卵 特意聯乘全港、九、新界共8個商場進行快閃活動，將分別設立「好卵想見你」遊戲攤位，只要符合各商場之換領條件及即場玩遊戲，便可免費換取新紀元卵雞蛋，MOSTown新港城中心更另設「好卵可愛」打卡位！日本雞蛋的美味之處及更多雞蛋小知識等你發掘，詳情請留意各商場及新紀元卵官方公告或下方表格。



好卵餐飲齊分享 一同品嚐日本雞蛋創製滋味

新紀元卵亦與香港多間食肆聯手推出「好卵餐飲齊分享」，以日本「新紀元卵」製作多款期間限定的指定雞蛋菜式，一同品嚐由最新鮮日本雞蛋創製的滋味。更多合作商戶詳情，請留意下方表格。



萬卵愛心暖萬家 雞蛋捐贈活動

另外，為向更多社會大眾分享高品質的日本雞蛋，新紀元卵更與5間本地慈善機構合作，將合共捐贈共50,000隻雞蛋給予有需要人士，希望藉著一年一度的日本雞蛋日活動宣傳日本雞蛋的好處之餘，亦能為社會出一分力，將溫暖及美味帶給更多人。捐贈的雞蛋將會派發予有需要人士或用作製成飯盒。

*排名不分先後。

