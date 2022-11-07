新舊WeLab Bank客戶 完成指定任務可獲陳奕迅演唱會門票

WeLab Bank贊助12月舉行的陳奕迅演唱會，特別預留部分門票。新舊WeLab Bank客戶今日內（11月7日），於WeLab Bank APP 成功登記，並完成指定任務，即可透過以下辦法免費獲取演唱會門票，門票有限，先到先得。

1．透過智能理財顧問服務GoWealth投資，即可免費獲取演唱會門票 (合共最多四張)

每HK$48,000新投資額可獲HK$680門票乙張

每HK$68,000 新投資額可獲HK$980門票乙張

再用其他WeLab Bank 服務仲有機會參加大抽獎，贏多兩張免費演唱會門票！

適逢演唱會加場，WeLab Bank爭取到額外一批門票可以免費送給開立GoSave2.0定期存款客戶，門檻低至港幣3萬，必得門票兩張! 新玩法無需登記，亦不設參加次數上限！詳情如下:

存入HK$30,000，18個月，可獲HK$680門票兩張

存入HK$50,000，12個月，可獲HK$680門票兩張

存入HK$60,000，9個月，可獲HK$680門票兩張

存入HK$40,000，18個月，可獲HK$980門票兩張

存入HK$70,000，12個月，可獲HK$980門票兩張

存入HK$90,000，9個月，可獲HK$980門票兩張

陳奕迅演唱會的推廣活動的其他贏飛方法，目前只餘下有少量門票，先到先得，送完即止。

詳情可瀏覽https://www.welab.bank/zh/feature/concert_gosave/