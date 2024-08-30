新華旅遊與你遊新疆 探索湖光山色

新華旅遊的新疆【喀納斯 禾木 庫爾勒】12天深度遊（LSZU12SS），帶你深度探索中國最大省級行政區，擁有內地最豐富旅遊資源的其中一個地區，暢玩國家5A級濕地公園「博斯騰湖」（包乘游船）和到「賽里木湖」環湖游，參觀中國第二大高山草原巴音布魯克（包乘區間車+電瓶車）、到訪天鵝湖，欣賞九曲十八灣，還有翻越天山山脈，乘環保車參觀那拉提空中草原，行程亦會遊覽世界自然遺產「喀拉峻草原」，還會走訪闊克蘇大峽谷、雅丹地質公園、世界魔鬼城和海上魔鬼城，更會到著名避暑勝地天山天池參觀。熱門出發日期 : 9月21日，收費19,799起。

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