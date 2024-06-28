新華旅遊【長江三峽 世紀郵輪】9天純玩團（LYBB09SS），帶你乘坐2023年4月全新下水《綠洲號》，保證住宿三樓或以上江景露台房，並安排正餐酒水暢飲，重本全包郵輪自費岸上觀光行程，旅客毋須自費，保證安排粵語導遊（湖北、重慶、船上），亦會安排參觀船長駕駛室-萬噸級遊輪核心控制區。行程包括暢遊世界自然遺產武隆天坑橋、仙女山國家森林公園、恩施女兒城、三峽人家及三峽大霸、巫峽、瞿塘峽、白帝城、豐都鬼城及洪崖洞等著名景點，讓你與親友盡情開心放暑假。收費每位HK$10,999起。
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日報
新華深度遊【長江三峽 世紀郵輪】9天純玩團
新華旅遊【長江三峽 世紀郵輪】9天純玩團（LYBB09SS），帶你乘坐2023年4月全新下水《綠洲號》，保證住宿三樓或以上江景露台房，並安排正餐酒水暢飲，重本全包郵輪自費岸上觀光行程，旅客毋須自費，保證安排粵語導遊（湖北、重慶、船上），亦會安排參觀船長駕駛室-萬噸級遊輪核心控制區。行程包括暢遊世界自然遺產武隆天坑橋、仙女山國家森林公園、恩施女兒城、三峽人家及三峽大霸、巫峽、瞿塘峽、白帝城、豐都鬼城及洪崖洞等著名景點，讓你與親友盡情開心放暑假。收費每位HK$10,999起。