新華【宿以希為貴·奢享江南】華東6天團

去旅行當然要住好食好，新華旅遊【宿以希為貴·奢享江南】華東6天團（LWZE06SS），保證全程入住國際頂級品牌希爾頓旗下酒店，必住江南新地標「太陽酒店」湖州南潯希爾頓酒店，質素有保證。重本包金陵勝境牛首山佛頂宮門票及電瓶車，團友更獲香港獨家贈送新華貴賓景區官方開光祈福香囊。並會安排品嚐金秋大閘蟹宴，參觀無錫熱門賞秋打卡地惠山古鎮、漫步杭州西湖風景區及外觀亞運會「蓮花館」，到上海賞外灘夜景及打卡網紅花園老洋房思南公館，於南潯古鎮品嚐「百年舌尖風味」南潯潯蹄。行程收費$ 1,699 起。

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