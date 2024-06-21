新華9天新西蘭之旅 賞湖光山色嚐異國美食

暑假將至，新華旅遊9天新西蘭之旅，與你暢遊新西蘭第二大城市基督城，參觀打卡熱點瓦納卡迷宮世界，體驗別具趣味的感觀失衡感覺。再到風景絕美的皇后鎮，並乘登山纜車上博士峰，到山頂享用自助晚餐、於箭城重溫淘金熱時期的輝煌，於羅托魯亞參觀毛利族文化村，品味傳統毛利Hangi 饗宴，亦會到訪天然地熱區、於愛歌頓牧羊場享用BBQ午餐，亦會參觀懷托摩螢火蟲洞，乘小船觀賞螢火蟲為你帶來的視覺享受。行程亦安排了奧克蘭的Weta工作室體驗之旅，帶大家進入沉浸式電影特效體驗及探索電影製作幕後的魔力。行程現已生效，團費$26,999起。

查詢：2722 2888 /6397 0681 (WhatsApp)