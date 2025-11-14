新西蘭旅遊局推介四大城市 品味米芝蓮美食之旅

享譽全球的殿堂級美食指南，《米芝蓮指南》（The MICHELIN Guide）正式宣布首次推出新西蘭版本，並涵蓋四大美食城市：奧克蘭（Auckland）、威靈頓（Wellington）、基督城（Christchurch）及皇后鎮（Queenstown）。評審團現已在當地開展匿名評選，發掘最能體現新西蘭獨特美食風貌的餐廳，結果將於2026年中旬揭曉。 四大城市風味各異 展現紐西蘭多元化餐飲

新西蘭的是一片多元文化交融的土地，融合了本地傳統與現代都會氣息，這裡的飲食文化正是這種多元薈萃的最佳體現。新西蘭天然資源豐富，由本地種植的新鮮蔬果到草飼羊肉及牛肉，配以享譽全球的葡萄佳釀，展現出獨特的現代美饌風味。

奧克蘭：作為新西蘭最大的城市，奧克蘭有不少結合國際化與傳統的料理。靠近港口的地理優勢，讓新鮮海產成為餐桌主角。由高級食府（Fine Dining），以至隱世小店，都能帶給旅客高質素又多元化的美食探索之旅。再搭配一杯來自附近酒莊的佳釀，滋味就此昇華。 威靈頓：作為新西蘭的首都，威靈頓呈現新西蘭充滿創意與關注可持續發展的一面。當地餐廳普遍選用有機及可持續來源的食材，推動「從農場到餐桌」（Farm to table）的飲食概念。在威靈頓，咖啡文化深入民心，街角隨處可見各式的烘焙小店與咖啡店。

基督城：南島的第一大城市，有花園城市的美譽。當地的餐廳善用本地豐富資源，採用由班克斯半島的海鮮到坎特伯雷的時令蔬果，並結合新西蘭食材與太平洋沿岸風味，呈現質樸而真實的本地風味。 皇后鎮：小鎮位於新西蘭南島中部，四周被南阿爾卑斯山環抱，以自然景觀及多元化的餐飲而深受旅客喜愛。當地的飲食體驗融合天然食材與創新理念，中奧塔哥(The Central Otago) 的風土條件，造就了這片位於世界最南端的葡萄酒產區。其有機時令食材，配搭來自周邊高地的野生鹿肉及頂級羊肉，風味絕佳。

用味道連結新西蘭的土地與人情

在新西蘭，美酒與美酒不只是味覺享受，更是一種文化體驗。旅客在新西蘭能夠感受濃厚的人情味，以及獨有的 manaakitanga （毛利語：好客的款待），猶如成為當地人的 whānau（毛利語：家人）。由品嚐一杯芳香濃郁的紅酒，或是享用新鮮捕獲的海鮮，每一道滋味佳餚都承載着這片土地的 wairua（毛利語：靈魂），讓旅客留下刻骨銘心的回憶。米芝蓮指南的進駐讓更多人認識此處獨特的味道與人情味，讓新西蘭登上國際美食地圖，成為值得專程前來的美食天堂。