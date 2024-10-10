新達旅遊與你中山賞秋菊

時值深秋，正是賞菊好時節，新達旅遊的中山小欖菊花會2024超值2天團，帶大家參觀《一年一度小欖菊花會》（包入場），並會前往中山citywalk 嶺南園林「荔景苑」，見證800年荔枝王樹，並暢遊非遺一條街、香山書房、嶺南戲曲大舞臺、香山家宴、博愛美術館等。亦會與大家品嚐金湯碗仔翅+客家鹽焗走地雞、半隻石歧乳鴿、巨無霸龍珠大煎堆，更有秘制養顏燕窩及龜苓膏作下午茶。行程預計於2024年11月29日（星期五），2024年12月4、6、11或13日，逢星期三、五出發，每位$399起，另加導遊小費每天$80。

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