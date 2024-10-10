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市場資訊
2024-10-10 08:00:00
日報

新達旅遊與你中山賞秋菊

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時值深秋，正是賞菊好時節，新達旅遊的中山小欖菊花會2024超值2天團，帶大家參觀《一年一度小欖菊花會》（包入場），並會前往中山citywalk  嶺南園林「荔景苑」，見證800年荔枝王樹，並暢遊非遺一條街、香山書房、嶺南戲曲大舞臺、香山家宴、博愛美術館等。亦會與大家品嚐金湯碗仔翅+客家鹽焗走地雞、半隻石歧乳鴿、巨無霸龍珠大煎堆，更有秘制養顏燕窩及龜苓膏作下午茶。行程預計於20241129日（星期五），202412461113日，逢星期三、五出發，每位$399起，另加導遊小費每天$80
查詢及報團：2782 2218 / 6998 8267(WhatsApp)

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