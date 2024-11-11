新鴻基公司推出按揭貸款服務業務 管理機構投資者擁有的 1 億美元住宅按揭貸款組合

香港 2024年11月11日 - 新鴻基有限公司 (香港股份代號:86) (「新鴻基公司」) 宣布推出按揭貸款服務業務。此項業務涉及管理一個近期由機構投資者收購的住宅按揭貸款組合。作為香港具領導地位的非銀行物業按揭貸款服務商，新鴻基公司旗下的新鴻基信貸有限公司（「新鴻基信貸」）將為機構投資者提供全面性行政服務及負責投資組合表現監測及管理 。
鑑於香港房地產市場形勢趨於穩定，本地發展商正加強住宅銷售力度及優化資產負債表。 這趨勢促使發展商更積極考慮出售其下的住宅按揭貸款組合，並尋求將按揭貸款行政管理及服務外判。
新鴻基公司房地產及私募融資業務發展主管黃千殷表示：「隨著按揭貸款組合的資金成本可能顯著上升，我們觀察到潛在的按揭貸款組合出售需求正在增加。按揭貸款組合投資提供了一個將零售按揭貸款平台與我們的機構化私募信貸平台得以融合的機遇，這種整合方案有助於有效地管理投資組合，同時如新鴻基公司作為此類方案的資本投資者，可以使集團利益與投資者利益保持一致。新鴻基公司多年來一直活躍於另類投資，尤其是私募信貸投資，香港始終是集團的核心市場之一，我們對這項資產抵押貸款的新業務充滿期待。我們期待與更多潛在的按揭貸款組合投資者和發展商合作。」
關於新鴻基有限公司
新鴻基有限公司 (香港股份代號:86) (「新鴻基公司」/「本公司」，連同其附屬公司「本集團」) 是一家領先的香港金融機構，在另類投資和財富管理領域備受肯定。新鴻基公司成立於1969年，其多元化的投資組合，涵蓋公開市場、信貸和另類投資策略(其中包括房地產和私募股權)，締造長期經風險調整回報。
憑藉其紮根亞洲的傳承，新鴻基公司支持和培育該地區優秀且具專業能力的新晉資產管理公司，賦能他們實現卓越表現。集團亦利用其長久以來建立的投資業務專長和豐富資源，透過其家族辦公室解決方案，為理念一致的合作伙伴和超高淨值投資者提供量身定制的投資解決方案。截至2024年6月30日，集團的資產總值約為395億港元。
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