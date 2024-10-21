新鴻基地產Signature Homes 創建來港人才社交平台 -「新地生活圈」推出數月獲逾2,000人才追蹤

新鴻基地產Signature Homes歡迎施政報告「集聚人才」政策 11月將亮相「香港高才就業招聘展覽」 助人才融入香港生活

「新地生活圈」與不同團體合辦各種跨平台的聯合活動，包括早前香港人才辦公室首次舉辦的「全球人才高峰會」。右三為勞工及福利局局長孫玉菡先生；右四為勞工及福利局常任秘書長劉焱女士；右五為人才辦總監劉鎮漢先生。右六為新鴻基地產TOWNPLACE 本舍副總經理李雪麗女士；右七為新鴻基地產新地會副總經理余建勳先生；右二為新鴻基地產TOWNPLACE 本舍助理總經理鍾頴兒女士；右一為新鴻基地產Signature Homes 高級策略經理常仲壹先生；右八為香港帝苑酒店培訓經理陳啟肇先生。

香港 - 2024年10月21日創建的來港人才社交平台 -，自去年12月推出以來，短短數月已吸引超過2,000來港人才追蹤，有參與者透過平台成功在港覓得工作、合適的住房及生活服務所需，漸漸融入香港生活，實現助來港人才創建社群、於本地落地生根的成立目的。剛於10月16日發表的施政報告，香港特別行政區政府提出「集聚人才」的一系列建立優質人才庫政策，進一步擴大來港人才，而提供的一站式生活配套資訊指南，正好配合人才加快融入香港生活的需要，並將於11月再次聯同香港高才通人才服務協會合作，並與香港人才辦公室共同舉辦「香港高才就業招聘展覽」，為來港人才提供與僱主面對面交流的機會，共同探索合作與發展的新機遇。：「隨著內地、香港兩地融合發展不斷深化，加上香港政府在最新發表的施政報告中明確提出的全力優化及擴大人才輸入政策，我們深信，未來將會有更多的內地人才來香港工作、生活。為了更好地了解這群人才的喜好和需求，我們早前進行了一項市場調查。研究結果顯示，高達81%的受訪者傾向於初抵港時採取租或先租後買的住房策略，而19%的受訪者則考慮在香港優先置業。此外，調查數據還顯示，有5成的受訪者中每月入息中位數達到了港幣5萬元左右，其中更有10%的受訪者月入中位數超過港幣10萬元。數據不僅彰顯了這群內地優秀人才所蘊含的巨大潛力，也充分證明了他們具備堅實的經濟基礎。一直致力協助來港人才扎根香港，甫推出已吸引超過2,000人追蹤。我們很高興最近能與香港人才辦公室、創新香港、中山大學等機構攜手合作，增進來港人才的交流，並藉此拓闊的網絡，建立深厚友誼與合作的基礎。」新鴻基地產是香港具領導地位的發展商之一，多年來秉承「以心建家」的精神，以卓越的建築質素和優質的服務深得市場肯定和顧客信任。新地旗下住宅租賃品牌擁有全港最具優勢的出租物業組合，總出租樓面面積逾250萬平方呎（逾23萬平米）。優質物業均坐落於尊貴地段，包括傳統豪宅區中半山、港島南區、山頂等，以及市區核心地段，涵蓋不同類型住宅單位、別墅和酒店式公寓。因應香港政府大力推動各項人才輸入計劃，來港人才與日俱增。為協助他們融入香港生活，開闢「新天地」，去年底創建了平台，為人才提供全面且優質的住房及生活資訊，並與不同的團體合辦各種跨平台的聯合活動、涵蓋就業、教育及置業等領域，更提供集團一系列的會員專屬優惠禮遇，例如通訊服務、商場購物優惠、酒店住宿等，滿足人才的生活和發展需求。上月，舉辦了兩場矚目活動，包括聯同香港人才辦公室舉行《安居錦囊》香港住屋落戶須知座談會，向抵港人才推廣本地優質住房及分享落戶香港的經驗。此外，亦邀請優秀人才會員參與在香港舉行的中山大學 – 百年校慶音樂會，促進大灣區內的人才交流，活動廣受歡迎。攜手香港人才辦公室，以置業及住房為核心，於TOWNPLACE WEST KOWLOON舉行《安居錦囊》香港住屋落戶須知活動。該活動通過線下及線上直播的形式，吸引逾1,200名已抵港或正準備來港的人才觀看，為他們推廣了本地多個優質住房建議，又提供了詳盡的住房指導和建議。除住屋以外，工作是人才落地生根非常重要的一環。一直積極參與在香港的各大招聘盛會，包括較早前由創新香港主辦的「國際人才嘉年華」，以及香港人才辦公室首次舉辦的「全球人才高峰會」。兩場活動中，新地人力資源部的管理層更為來港專才介紹香港求職時要點，例如應如何優化個人履歷，提供實用的求職平台資訊，以及面試技巧等，更帶來最新的職位招聘資訊，以及內地與香港的工作機遇，吸引逾千人追蹤活動，更有大批人才在展覽會即場註冊成為會員。今年9月，與其優秀人才會員一同參與了中山大學在香港灣仔香港演藝學院舉辦之中山大學 – 百年校慶音樂會。中山大學作為國內百強高等學府並為香港高才通計劃下的認可大學之一，多年來孕育了不少傑出人才。活動亦得到特區政府多個部門及行政長官李家超先生支持。音樂會除實體舉行外，更同時進行跨地域線上直播，高峰時段有超過9,000人觀看。未來將全力支持並配合香港人才辦公室，以及各大人才機構舉辦各種招聘活動及生活講座，幫助來港人士建立對香港的歸屬感，凝聚香港新動力，共創宜居「新天地」。下一場矚目活動將於11月8日舉行。我們將參與由香港高才通人才服務協會與香港人才辦公室共同舉辦的「香港高才就業招聘展覽」。是次招聘會將會為各類人才提供內地及香港多個領域的就業機會，涵蓋酒店、物業管理、保險、按揭、電訊、信息技術、基建等行業，以及招募新一年的新鴻基地產管理培訓生。敬請密切關注的最新動態，了解最新活動詳情和資訊。