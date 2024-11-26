於聖誕佳節將玩樂創意傳遍社區 LEGO® 香港推出首個「Build To Give」發放愛心親子社區導賞團

帶你遊走香港 拼砌心心再送贈予社區 為孩子創造更多玩樂可能



LEGO®「Build To Give」發放愛心親子社區導賞團

香港 - 2024年11月26日 - 聖誕將至，LEGO® 香港推出首個LEGO®「Build To Give」發放愛心親子社區導賞團，讓父母與孩子一同重新認識社區，以趣味玩樂角度讓孩子探索玩樂可能。延續「Build To Give」的傳統，LEGO® 香港同時邀請全城一同拼砌並捐出心心，並會捐贈盒組予社區內的孩子，於佳節中以不同形式把愛心傳遞開去！

今年LEGO®「Build To Give」活動融入社區元素，邀請社企「街坊帶路」合作舉辦社區導賞團，以行動把愛心及關心發放到社區。導賞團共有三條親子路線。參加者將會以步行形式，由小朋友的角度，遊覽香港、九龍及新界，了解各地區的變遷及玩樂故事。例如：參加者將探索觀塘海濱橋墩巨型壁畫，認識「藝術設計之樂」；到訪沙角邨認識昔日鄉村兒童休憩空間，感受「自然探索與戶外遊戲之樂」，甚至是參觀石塘咀電車總站，發掘「汽車與交通迷之樂」！





三個分別遊走西環、觀塘及沙田的導賞團，都會走訪該區的公園。參加的家庭會一同利用LEGO® 顆粒建構心目中理想的公園，與剛認識的新朋友一同發揮想像力，砌出「最好玩」公園；在激發創意的同時，並學習與身邊的人溝通。



「Build to Give」的活動一直鼓勵大家以顆粒拼砌心形掛飾，並轉贈予社區的小朋友；活動使命是將愛與快樂於普天同慶的聖誕佳節傳遞開去。因此，所有導賞團皆會於香港小童群益會各區的中心作結。參加的家庭將會拼砌心形掛飾，並掛上聖誕樹上，將歡樂送贈予社福機構的小朋友作為旅程的完結。





導賞團舉行期間（12月1日至21日），公眾亦可到位於油塘、上環及大圍的香港小童群益會賽馬會青少年綜合服務中心參與拼砌並捐贈LEGO® 心形掛飾，同時#BuildToGive 並上傳至社交媒體。所有收集到的掛飾將全數捐贈小童群益會的小朋友，在節日期間讓玩樂創意傳遞至不同的家庭。





日期及路線：西環（12月7及21日）、觀塘（12月8及14日）及沙田（12月1及15日）

