日本命力新品登場 工展會優惠獎賞

今年日本命力迎來26週年，將於工展會提供項驚喜禮遇，包括尊貴購物禮遇、免費專業營養師健康評估：PASESA心血管檢測、血壓及血氧檢測、骨質密度測試等。其中日本命力會員可以65折會員優先價HK$370（建議零售價：HK$570）於工展會購買「降醣素」一盒，限購 5盒；「降醣素」含四大特效配方，嚴選日本皇室御用珍稀成份，精心研製獨家控醣配方，可阻隔醣及澱粉消化吸收，提升控醣因子的敏感度及促進醣代謝，有助提升精神活力，改善醣份過高引致的疲倦問題。展覽期間，其他精選產品低至6折起，顧客更可以換購精美限量版日本命力餐盒套裝。

日本命力工展會攤位：5C 63-64, 67-68