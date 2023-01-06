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市場資訊
2023-01-06 07:30:00
日報

日本國寶 健康長壽的自然力量

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日本有『世界長壽』之國的美譽，健康飲食文化功不可沒。海帶深受日本人愛戴，其中所含褐藻糖膠被譽為21世紀超級食物，日本抗氧化的『長壽國寶』。Anmar日本沖繩 100%特純褐藻糖膠，從石垣全球最大珊瑚礁區之一，萃煉Mozuku岩藻。其褐藻糖膠含量為同類之冠。褐藻糖膠獨有「2極化調整細胞」健康長壽功能，既可促使變異細胞凋亡，同時能強化SIRT6長壽因子，修復細胞DNA，有助強化生命力。每粒含量300 mg 100%褐藻糖膠，不摻雜材，濃縮珍貴，品質有保證。適合任何體質，易被吸收。https://www.healthstore.com.hk/ HKTVmall 有售。
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