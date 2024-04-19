日本城全場88折優惠 多款全新夏天產品隆重推出

日本城由即日至5月1日期間推出88折優惠，於日本城分店或網店購物，多款商品以激扺價發售，只買一件亦可享88折，門店及網店優惠同步。期間於全線日本城購物，折扣後滿$200即送$20現金券（下次交易購買指定商品折扣後滿$80即可使用）、滿$680即再減$50。J Fun會員打開J Fun App即可獲優惠券，憑券於即日至4月21日及4月22日至28日期間以超抵價$5換購指定產品。於全線門市領取88折宣傳單張，亦可憑單張上優惠券以$5震撼價換購意大利Alberto Poiatti意粉一包。於88折期間日本城指定160間分店設「眼明手快拍拍機」，拍中即有獎，費用全免。

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