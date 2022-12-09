日本展團以最大陣容參與「國際環保博覽2022」 以「日本之環保技術」為主題

由香港貿易發展局及法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦的「國際環保博覽2022」由12月14至17日一連四日在香港會議展覽中心舉行，香港日本人商工會議所特設以「日本之環保技術」為主題的日本展館，參展規模進一步擴大，展示日本最新的環保技術、產品及服務。

今年的參展商將展示三個領域的環保產品、技術及服務，包括：(1)「基建關連環境技術及新能源」，涵蓋與運輸相關的新能源技術、以風力和氫氣為動力的終極零排放船隻，以及以氫氣為燃料的渦輪等；(2) 「膠樽轉化膠樽」再生技術，包含100％回收PET膠樽的物料再造技術及「膠樽轉化膠樽」的再生技術；(3)以及「可循環纖維」，覆蓋纖維類別的回收技術及生物質（Biomass）關連技術。

展館設計以「100% 回收」為概念，展示台及接待處均使用可回收的紙皮製作，在展覽結束後，紙張可作為資源再利用。是次設計由日本設計師操刀，並於日本生產，在品質和強韌度方面都非常出色。全世界現時正在努力構建 「循環型社會」，致力在2050年前實現碳中和的目標，而日本的環保技術亦一直為此作出貢獻。

香港日本人商工會議所環境委員會長牧島達弥先生表示，香港政府發表的「2050年碳中和規劃」，以及「粵港澳大灣區建設—環保及可持續發展」對於以香港為發展基地的日本企業來說是非常重要的社會議題。香港日本人商工會議所期望能抓緊今次參展的機遇，向香港市民展示日本環保製品、技術及服務，進一步為香港社會作出貢獻。