日本新浪潮電影限時上映

日本國駐香港總領事館及日本國際交流基金會將與香港電影文化中心合辦「激情的果實－日本新浪潮電影傑作選」，精選四部1960年代「日本新浪潮」時期的電影作品，將於11月22日至12月7日播映，旨在推廣日本文化。
節目是每年一度大型秋季盛事「日本秋祭in香港－魅力再發現－」的藝術項目之一。選映的電映包括《青春殘酷物語》、《乾花》、《裸之島》及《諸神之深深慾望》，部分放映設映前導賞或設映後分享，讓觀眾更深入了解當時的拍攝手法及創作者的巧思。1960年代日本電影產業產生重大改變，獨立製作興起，日本電影主題、形式甚至內容變得豐富多樣，藝術上亦有更激進的作品出現。
《青春殘酷物語》被視為日本新浪潮開端的代表作之一，大島渚以激進手搖攝影與濃烈色彩，描繪年輕人在戰後社會的叛逆與迷惘。《乾花》以冷峻黑白影像與武滿徹的實驗配樂，打造出融合黑幫與虛無主義的經典「黑色電影」，展現新浪潮的前衛精神。《裸之島》全片幾乎無對白，卻張力十足，以低成本創造影視傳奇，獲得1961年莫斯科國際電影節大獎，奠定日本獨立電影的重要地位。《諸神之深深慾望》獲獎無數，卻在拍攝期間因天氣、疾病、傳媒報道等屢經阻撓，拍攝時間長達兩年。
所有電影皆以DCP格式播放。電影將於九龍尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA L4樓層「K11 Art House」上映。