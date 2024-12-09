日本池坊花道大師赴港示範 傳承結合創新盼瑰寶延續

池坊是花道的根源，發源自位於日本京都，人稱「六角堂」的「紫雲山頂法寺」。最早期找到有關池坊花道的文字紀錄距今已有550多年歷史。



池坊保留著傳統花道的精神，亦一直在創新變革。日本大師佐佐木康人教授自26歲已研究池坊花道，多年來除傳承池坊花道，更不斷創新，加入新意念，這個日本文化瑰寶得以延續至未來。

日本國駐香港總領事館周五（12月6日）聯同華道家元池坊香港支部及國際花友會香港分會舉行《花藝共賞・花語共鳴》池坊插花示範活動。活動邀請佐佐木康人教授作主講，即場示範擁有500年以上歷史的池坊插花。