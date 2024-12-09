日本池坊花道大師赴港示範 傳承結合創新盼瑰寶延續

池坊是花道的根源，發源自位於日本京都，人稱「六角堂」的「紫雲山頂法寺」。最早期找到有關池坊花道的文字紀錄距今已有550多年歷史。
池坊保留著傳統花道的精神，亦一直在創新變革。日本大師佐佐木康人教授自26歲已研究池坊花道，多年來除傳承池坊花道，更不斷創新，加入新意念，這個日本文化瑰寶得以延續至未來。
日本國駐香港總領事館周五（12月6日）聯同華道家元池坊香港支部及國際花友會香港分會舉行《花藝共賞・花語共鳴》池坊插花示範活動。活動邀請佐佐木康人教授作主講，即場示範擁有500年以上歷史的池坊插花。
池坊花道花型有「立花」、「生花」、「自由花」，各個花型作品各具特色。佐佐木康人在短短個多小時，利用超凡技巧，製作出6個各具特色的作品，讓在場觀眾無不嘆為觀止。
佐佐木康人教授介紹，今次示範其中的「立花」作品中，突出松樹的形態，再配合其花材去完成作品。另外，他也用上母親節常見康乃馨製作，展現與別不同的作品。
佐佐木康人教授透露，今次示範九成的材料都是從日本直接運港，其他則利用可以在香港找到的材料。示範的作品，除了展示植物的美態，更要表達生命力。
佐佐木康人教授表示，日本文化深受自然環境影響，當中包括四周的山水，而香港同樣有非常美麗的山水，這正正與日本池坊花道精神非常接近。
對於是次示範面對最大的困難，佐佐木康人教授坦言，莫過於時間的限制，因為平時製作一個作品，或要花2至3小時，若遇上大型作品，甚至需時數天。故在極短時間製作出多個作品，實非易事。他希望藉著今次示範，讓更多香港人能認識池坊花道精神。