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2022-08-05 07:30:00
日報

日本沖繩濃縮100%褐藻糖膠 長壽自然力量

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日本沖繩濃縮100%褐藻糖膠

日本有『世界長壽』之國美譽，健康飲食文化功不可沒。海帶所含的褐藻糖膠被世界譽為二十一世紀超級食物，抗氧化的『長壽國寶』。Anmar日本沖繩100%特純褐藻糖膠，採用高端技術，從石垣無污染水域萃煉Mozuku岩藻。其褐藻糖膠含量為所有同類之冠。褐藻糖膠獨有「2極化調整細胞」健康長壽功能，既可促使變異細胞凋亡，同時能強化SIRT6長壽因子，修復細胞DNA，有助營造更多好細胞，強化生命力。每粒含量300 mg 100%褐藻糖膠，濃縮珍貴，品質有保證。適合任何體質，易被吸收。   
查詢：2963 6847    
銷售網店：https://www.healthstore.com.hk/ 及 HKTVmall

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