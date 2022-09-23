日本沖繩濃縮100%褐藻糖膠

日本有「世界長壽」之國美譽，健康飲食文化實功不可沒。海帶所含的褐藻糖膠被世界譽為超級食物，是日本抗氧化的「長壽國寶」。Anmar日本沖繩100%特純褐藻糖膠，採用高端技術，從石垣全球最大珊瑚礁區之一，無污染水域萃煉Mozuku岩藻。褐藻糖膠獨有「2極化調整細胞」，可促使變異細胞凋亡，同時強化SIRT6長壽因子，修復細胞DNA，有助細胞保鮮，強化生命力。每粒含量300 mg 100%褐藻糖膠，不摻雜材，濃縮珍貴，品質有保證。適合任何體質，易被吸收。

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