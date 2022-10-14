熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 日本自由行 MIAMI QUAY 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
市場資訊
2022-10-14 07:30:00
日報

日本沖繩罕有濃縮100% 褐藻糖膠

分享：
日本沖繩罕有濃縮100% 褐藻糖膠

海帶深受日本人民愛戴海帶中所含的褐藻糖膠被世界譽為二十一世紀超級食物。Anmar日本沖繩 100%特純褐藻糖膠，採用高端技術，從石垣無污染水域萃煉Mozuku岩藻。其褐藻糖膠含量為所有同類之冠褐藻糖膠獨有「2極化調整細胞」健康長壽功能，既可促使變異細胞凋亡，同時能強化SIRT6長壽因子，修復細胞DNA，有助細胞保鮮，營造更多好細胞，強化生命力。每粒含量300 mg 100%褐藻糖膠，不摻雜材，濃縮珍貴，品質有保證。HKTVmall有售。
查詢： 2963 6847    
網址：https://www.healthstore.com.hk/

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受