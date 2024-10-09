日本熱銷超過2億的「BASE BREAD」正式登陸香港7-Eleven 「方便x美味x健康！」 打造更好飲食習慣

香港 - 2024年10月9日 - 隨著時代的改變，「瘦」不再是美的標準，取而代之是著重健康的體態美。在追求健康時，除了做運動，注重飲食同樣重要。來自日本的BASE FOOD 株式會社 以獨特配方製造出多款營養均衡又美味的「主食」，富含33種營養素，包括豐富蛋白質、膳食纖維、25種維生素和礦物質等。其中一款「BASE BREAD」主打高蛋白、高纖、減醣，於日本銷售過2億包（截至2024年6月底），在香港亦十分受歡迎。過往一直只能在網上訂購BASE FOOD產品，為了滿足港人的龐大需求，BASE FOOD 株式會社與7-Eleven洽商，決定於旗下100間分店出售「BASE BREAD」，分店遍佈港九新界，務求讓大家隨時隨地買到既健康又美味的營養主食。





圖片連結: https://drive.google.com/drive/folders/1Lx1N003kfF99KvO8wYtMih6LaN2vpLAz?usp=drive_link



百間7-Eleven獨家發售五款「BASE BREAD」口味



由2022年5月到2024年4月底， BASE FOOD香港銷售量已突破50萬包。為了滿足龐大的顧客需求，由10月9日開始，「BASE BREAD」會於100間7-Eleven獨家發售。大家不用先到網店預購，繼而等待8-14天的送貨時間，即時便可以於實體店享用到，便利顧客。五款出售口味分別是朱古力味、楓糖味、肉桂味、日式咖喱味和迷你吐司・提子乾味，注重飲食健康的你不容錯過！



「BASE BREAD」含有33種人體所需營養素，包括13.5g蛋白質、3.7纖維、25種維生素和礦物質，使用全麥麵粉、大豆、奇亞籽等10多種天然成分，不含合成色素或防腐劑，符合衆多注重健康和減糖人士的需求。「BASE BREAD」讓你輕鬆簡單攝取身體所需的營養素，非常適合忙碌的商務人士、節食者及健身人士食用，打造健康人生。



齊來參與Instagram獎賞活動 慶祝「BASE BREAD」進駐7-Eleven



為了紀念「BASE BREAD」首次進駐香港7-Eleven，並於其100間分店銷售。凡於個人Instagram發一個附有「BASE BREAD」照片的公開貼文，即有機會獲得在香港7-11銷售的5款「BASE BREAD」產品的10袋禮品套裝！馬上參加，把「BASE BREAD」分享給你身邊的摯愛！



參加方法：

1. 在Instagram 發有「BASE BREAD」照片的貼文

2. 標註 @basefood_hk 和使用 #7ElevenHK 標籤，並設貼文/帳號為公開



獎賞活動詳情：

活動期間：2024年10月9日 至 2024年12月3日

第1期：2024年10月9日 至 2024年11月5日

第2期：2024年11月6日 至 2024年12月3日



活動詳情：https://shop.basefood.hk/pages/7-11event



BASE FOOD每一期將選出10位發佈精彩貼文的得獎者, 送出「BASE BREAD」10袋禮品套裝 (五款口味各2袋，口味分別是朱古力味、楓糖味、肉桂味、日式咖喱味和迷你吐司・提子乾味)。



