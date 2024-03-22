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2024-03-22 18:40:00

日本花道家運2米日本櫻花 周日現身香港花卉展覽獻技

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片山紅早老師利利用由日本運來的花卉和花器作示範。

花道即為日本的插花藝術，其崇尚簡約和質樸的精神。每一種花在花道中都有代表其意義，也反映出日本民俗與自然的關係。日本花道史發展至今，「草月流」被形容為最為當代和前衛的一派。 

周五，日本國駐香港總領事館，與草月教師會香港分會於日本總領事公邸，舉辦花道示範活動。現任草月教師會理事、草月流本部講師的日本花道家片山紅早老師應邀出席，利用專程從日本帶來的花卉和花器，即席示範五個風格的作品，表現出季節的美感。

日本駐香港總領使事岡田健一歡迎詞上表示，能有機會與香港人分享日本花道，感到非常榮幸，加上日本人與香港人一直關係密切，期望能與港人繼續分享日本文化。

日本駐香港總領事館岡田健一與草月教師會片山紅早展示其中一項花道作品

「日本花道與一般西式插花不同，更著重空間感，注重花卉與花器的風格配合。」片山紅早老師分享日本花道與西方插花藝段的大不同。她認為，初學者只要對花道有興趣，加上是愛花之人，香港有不少途徑學習日本花道，配合完備的教材，要學日本花道亦非難事。

片山紅早老師將於本周日（24日）現身香港花卉展覽，進行花藝示範，屆時市民可以即場欣賞到日本花道的特色和認識背後的哲學。 

片山紅早老師預告，屆時會即場示範９至10種的花道作品，當中包括用上長達2米的櫻花。

除了擁有花道家的身份，片山紅早老師亦是一位書道家，筆名為山口松園（Shoen Yamaguchi）。她的書道事業其實於進入花道世界前經已展開。

片山紅早老師將於周日出席花卉展示範活動，向市民展示草月流花道

為了不斷進步，片山紅早老師更嘗試將書道藝術結合花道，讓兩者跨進另一個創作境界。片山紅早老師認為日本花道與書法的思維非常相近，其中一個特色就是兩者均著重「留白」，這正正讓她有更大的創作空間和靈感。

早於1978年，片山紅早老師已開始學習草月流花道。其後，她不僅在固定班授課及到企業及學校舉辦外展活動，更在企業訓練課程中擔任兼職講師。 

片山紅早老師示範活動詳情： 
香港花卉展覽2024 
●2024年3月24日
●時間：下午4時30分至5時30分 
●地點：會場典禮台 
●主題：「鼓舞人心的春天」

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