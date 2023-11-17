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市場資訊
2023-11-17 07:30:00
日報

日本薏仁保濕系列 打造水潤美肌

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日本薏仁保濕系列更新了薏仁化妝水的配方，帶來更水潤、更溫和的產品，讓肌膚實現「保濕力UP」。是次產品改變提取物的抽取方式，胺基酸濃度比起以往高出4倍，天然保濕成分薏仁提取物更增量20%。配方更溫和，不含酒精、香料和色素。各位亦可搭配保濕水凝霜和保濕滲透乳液同時使用，讓肌膚每天水潤飽滿。日本薏仁化妝水推出限定套裝，附送18g水凝霜體驗裝，數量有限，售完即止！建議零售價:$59，各大萬寧、莎莎、@cosme storesLOG-ONAEON STYLE、松本清、Don Don Donki分店、HKTVmall及官方網上商店imju.hk有售。
查詢：36079692

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