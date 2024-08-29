日本駐港總領事推介岡山旬味食材

以「晴天之國」著稱的日本岡山縣，以香印提子、優質白米和日本酒等豐富特產聞名。隨著秋季來臨，提子正值當造季節，近日由岡山縣主辦、日本駐香港總領事館、日本食品海外推廣中心（JFOODO）及日本貿易振興機構（JETRO）協辦「岡山晚會」，推廣岡山縣的優質農產品並促進港日文化交流。日本駐香港總領事岡田健一在致辭中表示，希望香港市民能夠享受岡山縣豐富的觀光資源和獨特的美食。
品嚐岡山盛產米與清酒的絕妙搭配
岡山縣不僅有深受港人喜愛的香印提子，還有更多讓人垂涎欲滴的特產。位於日本日照最充足地區之一的岡山縣，憑藉得天獨厚的地理條件，生產出香米和由此釀造的清酒成為當地名產之一。可持續種植的「里海米」使用蠔殼作為天然肥料，營養豐富且口感極佳。此外，岡山縣亦有港人常見的越光米、晶瑩剔透的絹娘米以及朝日米等多個品種。
另外，當地雄町米亦有「幻之酒米」之稱，釀製的清酒以其甜度與酸度的完美融合而著稱，特別與岡山另一特產香印提子配夾得宜。
岡山的傳統飲食文化「晴壽司」
岡山還有源自江戶時代的飲食文化「晴壽司」，這種料理形式是由當時的岡山大名池田光政提倡節儉糧食的政策而誕生的，將各式配菜放在米飯上，再配以一碗湯，形成豐富多樣的「晴壽司」料理，最後加入熱茶變成茶泡飯，品嚐另一味道。