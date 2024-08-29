日本駐港總領事推介岡山旬味食材

日本駐香港總領事岡田健一親臨現場，與來賓一同品味岡山縣的多樣美食，並向來賓介紹了岡山縣的特色產品。

以「晴天之國」著稱的日本岡山縣，以香印提子、優質白米和日本酒等豐富特產聞名。隨著秋季來臨，提子正值當造季節，近日由岡山縣主辦、日本駐香港總領事館、日本食品海外推廣中心（JFOODO）及日本貿易振興機構（JETRO）協辦「岡山晚會」，推廣岡山縣的優質農產品並促進港日文化交流。日本駐香港總領事岡田健一在致辭中表示，希望香港市民能夠享受岡山縣豐富的觀光資源和獨特的美食。

品嚐岡山盛產米與清酒的絕妙搭配

岡山縣不僅有深受港人喜愛的香印提子，還有更多讓人垂涎欲滴的特產。位於日本日照最充足地區之一的岡山縣，憑藉得天獨厚的地理條件，生產出香米和由此釀造的清酒成為當地名產之一。可持續種植的「里海米」使用蠔殼作為天然肥料，營養豐富且口感極佳。此外，岡山縣亦有港人常見的越光米、晶瑩剔透的絹娘米以及朝日米等多個品種。