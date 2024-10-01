日本、新加坡、韓國相繼試行週休三日或縮短每週工時，臺灣是否有機會跟進

關於Robert Walters（華德士）

Robert Walters 是全球最值得信賴的人才解決方案企業。我們在全球範圍內為各種規模的企業提供招募、招募流程外包和人才諮詢服務。我們致力為組織提供能實現願景與目標的人才解決方案，並攜手求職者一起重新定義職涯、實現其工作抱負。



關於Robert Walters薪資調查

Robert Walters 的薪資調查報告是基於全球31 個國家/地區共數千個職位的真實市場數據，進行縝密的分析與專業的洞察所製成，該報告將全面剖析您所處的就業市場，包含：招募趨勢、關鍵職能、薪資期望。因此，無論您希望以國際視野的高度了解招募趨勢，或一手掌握在地就業情報，我們的薪資調查報告都能滿足您的需求。查閱Robert Walters 2024薪資調查報告： https://www.robertwalters.com.tw/zh/our-services/salary-survey.html

