日本、新加坡、韓國相繼試行週休三日或縮短每週工時，臺灣是否有機會跟進

Robert Walters華德士調查顯示：76%的雇主認為週休三日可提升生產力台北，台灣 - 2024年10月1日 - 同在亞洲地區的日本、新加坡、韓國等國家相繼宣布試行週休三日政策或縮短工時以提升員工福祉和生產力，臺灣是否有可能跟進？全球最受信賴的人才解決方案供應商Robert Walters的最新報告《亞洲就業市場是否準備迎接週休三日？》指出，在臺灣有76% 的雇主認為週休三日可提升生產力，並有助於吸引和留住優秀人才（74%），然而，僅22% 的受訪者表示，他們正在計劃或考慮在未來兩年內推行週休三日制。
週休三日制並非不可能？超過七成雇主表示：週休三日的觀念可行，且可提高生產力
台灣經濟研究中心報告顯示九月消費者信心指數（CCI）77.84，創四年半以來新高，且受惠於半導體產業及伺服器等供應鏈優勢，預計人工智慧、高效能運算、雲端產業等需求將持續挹注臺灣經濟成長動能。隨著相對樂觀的經濟預期，提高生產力將成為各大企業的核心策略，臺灣是否有機會借鑑他國縮短工時的模式，在提升生產力同時兼顧員工福祉？
全球最受信賴的人才解決方案供應商Robert Walters日前發布最新報告《亞洲就業市場是否準備迎接週休三日？》，調查了 11 個亞洲國家的超過 5,000 名專業人士和公司，探討靈活工作模式與生產力的戰略關聯性，該報告顯示出在臺灣：
- 90% 的上班族希望其雇主試行週休三日
- 74% 的雇主認為週休三日的觀念是可行的
- 85% 的上班族傾向應徵提供週休三日的公司
- 76% 的雇主認為週休三日可能提高員工的生產力
近八成上班族：願放棄工作社交以換取週休三日制，並維持同等收入
由於對平衡工作與個人生活的追求（85%）與更多的家庭時間（59%），有高達九成的上班族希望其雇主可以試行週休三日制。然而，上班族對於週休三日制並非全無顧慮，78% 的受訪者指出，因為不確定如何在較少的工作日中完成同樣的工作量，工作壓力不減反增。同步反映出，相較於雇主對於縮減工時與提升生產力關聯性的高度肯定 （76%），僅有58% 的上班族認為週休三日將提高他們的生產力。
此外，週休三日對薪資和獎金的影響也是臺灣上班族的主要關注點，33% 的上班族擔心會週休三日可能導致降薪；高達79% 的上班族願意放棄的工作社交活動實現週休三日保持相同薪資。
亞洲地區對週休三日制保持開放態度，而臺灣雇主更偏好漸進式的過渡
《亞洲就業市場是否準備迎接週休三日？》報告同樣指出，與亞洲其他國家相比，臺灣轉向週休三日的過渡可能會更為緩慢。即使有超過七成的雇主認為週休三日的觀念是可行的，且有助於提高員工生產力（76%）、吸引人才提升員工留任率（74%），但僅有22% 的雇主會考慮實施，略低於東南亞的 37%。臺灣雇主對於實行週休三日的主要擔憂，來自於客戶可能無法即時聯繫到對應窗口的不良體驗（69%）、專案延誤或需要聘僱更多員工而產生的成本（52%），以及難以於全公司施行並獲得相關利益關係人批准（43%）。
綜觀而言，亞洲各市場對於週休三日制可提高員工生產力，並有助於人才吸引與留任，持開放態度。
- 在亞洲，70% 的雇主認為週休三日制有助於人才的吸引與留任，並有67% 的雇主相信該制度可有效提高生產力。
- 在香港，94% 的雇主認為週休三日制有助於人才的吸引與留任， 94% 的員工表示更傾向應徵提供週休三日制的公司。
- 在新加坡，84%的雇主認為週休三日制有助於人才的吸引與留任，並有近七成的受訪者相信該制度可有效提高生產力。
然而，印尼、泰國和韓國的雇主更傾向於透過提供心理健康支持以及學習與發展計劃等無關薪酬的制度吸引人才並提升員工留任率，而非採用週休三日制。
《亞洲就業市場是否準備迎接週休三日？》該報告，在2024 年３月至４月，針對日本、新加坡、韓國與中國等 11 個亞洲國家，超過 5,000 名專業人士和公司，進行為期六週的研究調查。該報告旨在揭示人們對週休三日的看法及其對亞洲人才和組織的潛在影響。 歡迎查閱完整報告：https://bit.ly/3BsbEz9
關於Robert Walters（華德士）
Robert Walters 是全球最值得信賴的人才解決方案企業。我們在全球範圍內為各種規模的企業提供招募、招募流程外包和人才諮詢服務。我們致力為組織提供能實現願景與目標的人才解決方案，並攜手求職者一起重新定義職涯、實現其工作抱負。
關於Robert Walters薪資調查
Robert Walters 的薪資調查報告是基於全球31 個國家/地區共數千個職位的真實市場數據，進行縝密的分析與專業的洞察所製成，該報告將全面剖析您所處的就業市場，包含：招募趨勢、關鍵職能、薪資期望。因此，無論您希望以國際視野的高度了解招募趨勢，或一手掌握在地就業情報，我們的薪資調查報告都能滿足您的需求。查閱Robert Walters 2024薪資調查報告：https://www.robertwalters.com.tw/zh/our-services/salary-survey.html