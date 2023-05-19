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2023-05-19 07:30:00
日報

日本AKI全自動AI智能監察吸塵拖地機器人

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ASK DIGITAL SHOP的日本AKI全自動AI智能監察吸塵拖地機器人，一機完成掃、吸、拖，輕鬆又乾凈，持久續電，強勁動力一次可清潔1,000呎家居。一鍵開關自動進入工作，2,500帕超大吸力，吸掉地面垃圾不纏繞。機身厚度僅7.8CM，輕鬆穿梭家具底部。全棉吸水材質，防止地面濕粘。內置可拆洗灰塵盒，防止灰塵灑落，流線型風道，降低噪音風阻。AI手機程式全紀錄，深入邊角清潔邊縫灰塵。智能防碰撞，無需擔心障礙，提前減速和繞行。低電量時自動尋找充電站充電，原裝行貨，一年保養。零售價：$4,980ASK DIGITAL SHOP現設讀者限量價: $1,480，限量25部。
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