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市場資訊
2022-09-02 07:30:00
日報

日本No.1* CIELO絲悅染髮霜 輕鬆遮蓋白髮

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染白髮通常個半月要染一次，每次要坐數小時，不如試用日本No.1*CIELO絲悅染髮霜，簡單一按一梳，只需15分鐘極速遮白！採用嶄新高滲透顯色配方，染色粒子滲入髮絲深層，上色力更強，色澤更持久。髮色均勻亮麗，附有特製梳，完美遮蓋髮鬢、髮線。全14款顏色選擇，包括亮肌霧灰色系（萬寧獨賣款式）， 自然啡棕系及優雅紫紅系。 即日起至915日限時優惠價$60.9 (建議零售價$74.9+)
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