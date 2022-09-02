日本No.1* CIELO絲悅染髮霜 輕鬆遮蓋白髮

染白髮通常個半月要染一次，每次要坐數小時，不如試用日本No.1*CIELO絲悅染髮霜，簡單一按一梳，只需15分鐘極速遮白！採用嶄新高滲透顯色配方，染色粒子滲入髮絲深層，上色力更強，色澤更持久。髮色均勻亮麗，附有特製梳，完美遮蓋髮鬢、髮線。全14款顏色選擇，包括亮肌霧灰色系（萬寧獨賣款式）， 自然啡棕系及優雅紫紅系。 即日起至9月15日限時優惠價$60.9 (建議零售價$74.9+)。

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（*根據INTAGE SRI 2007/10-2017/09 及 INTAGE SRI+ 2017/10-2021/10,日本一按染髮品牌銷售金額計算。+零售價格為零售商之個別店舖釐定，新華拓展有限公司保留最終決定權。）