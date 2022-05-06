想在家中輕鬆染白髮？不妨試用日本No.1 CIELO絲悅染髮霜，簡單一按一梳，只需15分鐘極速遮白！產品採用嶄新高滲透顯色配方，染色粒子滲入髮絲深層，上色力更強，色澤更持久。全14款顏色選擇，包括亮肌霧灰色系(萬寧獨賣款式)、自然啡棕系和優雅紫紅系，即日起至5月19日限時優惠價$60.9 (建議零售價$74.9)，趁母親節可以買幾盒不同顏色，自用或幫媽媽染都得！(產品零售價為零售商之個別店舖釐定，新華拓展有限公司保留最終決定權。)
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日報
日本No.1CIELO絲悅染髮霜 輕鬆遮蓋白髮
想在家中輕鬆染白髮？不妨試用日本No.1 CIELO絲悅染髮霜，簡單一按一梳，只需15分鐘極速遮白！產品採用嶄新高滲透顯色配方，染色粒子滲入髮絲深層，上色力更強，色澤更持久。全14款顏色選擇，包括亮肌霧灰色系(萬寧獨賣款式)、自然啡棕系和優雅紫紅系，即日起至5月19日限時優惠價$60.9 (建議零售價$74.9)，趁母親節可以買幾盒不同顏色，自用或幫媽媽染都得！(產品零售價為零售商之個別店舖釐定，新華拓展有限公司保留最終決定權。)