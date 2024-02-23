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市場資訊
2024-02-23 07:30:00
日報

日本OPERA限定 兩款柔潤亮澤染色唇膏閃亮登場

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日本OPERA唇膏系列以「Glitter My Heart」作主題，推出混合耀眼閃亮粒子、光澤珠光成份色彩的兩款限定色調「121 Night Red夜紅色」和「122 Luminize Beige明亮裸粉色」。最新兩款限定色唇膏貫徹經典產品特色，混合植物性角鯊烷護唇油成份，質感順滑，保濕滋潤雙唇。透過唇上的水份反應，會演化成為極具個性的獨特唇色，散發自然血色感。輕輕一塗就能打造「無厚重」的透澤光感，於乾燥雙唇上使用亦能輕鬆打造出不顯唇紋，均勻顯色的漂亮唇妝。建議零售價:$98限定色調於指定莎莎、各大LOG-ONAEON Style、松本清、@cosme STORE分店、HKTVmall及官方網店https://imju.hk有售。      
查詢:3607 9692

日本OPERA唇膏 植物性角鯊烷護唇油 保濕滋潤
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