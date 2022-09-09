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市場資訊
2022-09-09 07:30:00
日報

日本OPERA LIP TINT全新包裝 隨心所欲展現自我

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OPERA唇膏系列一直是大人氣唇妝產品，最近換上新包裝，更推出6款全新色調，展現各種美麗風格，綻放多種魅力。OPERA唇膏亮麗顯色，質輕盈，如同雙唇自然著色，色澤持久，輕輕一塗，超薄唇色自然地緊貼雙唇，打造充滿吸引力的櫻唇質感。長年霸榜日本彩妝排行，OPERA Lip Tint除了熱賣的常規色，以往推出的限定色調也令人愛不釋手。各大莎莎、LOG-ONAEON Style@cosme store分店、HKTVmall及官方網店 IMJU HK 官方網上商店 - dejavu | Opera | Hatomugi 有售，建議零售價：$98
查詢：3607 9692

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