熱門搜尋:
Taylor Swift 六合彩 譚旻萱 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2023-12-08 07:30:00
日報

日本OPERA Lip Tint系列全新色調登埸

分享：

日本OPERA唇膏系列為嚮應環保，最近將現有的吸塑包裝轉為紙盒裝。同時，更推出2款全新色調，包括「17 Peach Glow透亮蜜桃色」和「18 Amber Orange琥珀色」。以夏日水光作為靈感，打造神秘又率性，不經意的性感唇色。「17 Peach Glow」是清新、柔和的健康蜜桃色調，而「18 Amber Orange」則是融合閃充粒子的水漾橙系色調。輕輕一塗即漂亮顯色讓人感受到 無厚重的透澤感配合植物性角鯊烷*護唇油成份如護唇霜般於乾燥雙唇上使用也非常順滑，質感輕盈，帶出溫柔優雅印象
建議零售價:$98
查詢：3607 9692 
https://www.facebook.com/operahk.official/

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受