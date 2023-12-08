日本OPERA Lip Tint系列全新色調登埸

日本OPERA唇膏系列為嚮應環保，最近將現有的吸塑包裝轉為紙盒裝。同時，更推出2款全新色調，包括「17 Peach Glow透亮蜜桃色」和「18 Amber Orange琥珀色」。以夏日水光作為靈感，打造神秘又率性，不經意的性感唇色。「17 Peach Glow」是清新、柔和的健康蜜桃色調，而「18 Amber Orange」則是融合閃充粒子的水漾橙系色調。輕輕一塗，即漂亮顯色，讓人感受到“ 無厚重”的透澤感。配合植物性角鯊烷*護唇油成份，如護唇霜般於乾燥雙唇上使用也非常順滑，質感輕盈，帶出溫柔優雅印象。

建議零售價:$98

查詢：3607 9692

https://www.facebook.com/operahk.official/