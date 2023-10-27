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市場資訊
2023-10-27 07:30:00
日報

日本TSK超精準GPS+AGPS定位4.5G智能兒童手錶

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日本TSK智能兒童手錶，用1.6英寸IPS超高清全輕觸電容屏，支持全球4.5G網絡，可應用WhatsApp,Wechat等社交通訊。配備GPS+WIFI+AGPS多重定位追踪安全精確可靠，室内外定位精準率達99%IP67生活級防潑水，可Set小朋友上課禁用權限，亦可打高清視頻+語音通話、可語音-對講留言，用APP設置緊急聯絡人、SOS一鍵緊急求救，有影相、小遊戲、計步、鬧鐘、計算器等，内置Google Play可下載所有Android軟件，全面支援安卓及蘋果手機系統，特大容量鋰電，電力超耐用原裝行貨，一年保養。零售價: $3980，現ASK DIGITAL SHOP以限量價$998限售35部！
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