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2023-08-25 07:30:00
日報

日本TSK-精準GPS+AGPS定位4G智能兒童手錶

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子女開學在即，當然要做好準備，日本TSK-精準GPS+AGPS定位4G智能兒童手錶，備有1.83英寸IPS超高清全輕觸電容屏，支援全球4G網絡，可WhatsApp等通訊，亦可高清視頻及語音通話、語音-對講留言等。支援GPS+WIFI+AGPS多重定位追踪，無論戶外室內都可精準定位。加上IP67生活級防潑水、上課禁用權限，可於APP設置緊急聯絡人、SOS一鍵緊急求救，更有影相、小遊戲、計步、鬧鐘、計算器等，全面支援所有安卓及蘋果手機系統，特大容量鋰電，電力超耐用。原裝行貨，一年保養。零售價: $2980，現ASK DIGITAL SHOP以限量價: $998限售38部。
電話：6821 7080  
官網：http://www.uthk.com

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