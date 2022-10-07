日本TSK-1.78寸超清特大視網屏智能健康手錶，採用1.78英寸超清AMOLED視網全輕觸電容屏及日本技術晶片，提供心率、血氧、睡眠等健康監測功能。手錶深度防塵，防水亦達IP68高級別，游水亦無問題，更兼容同步所有Apple IOS, Android系統。設機械式旋轉按鈕，控制功能切換界面，更有短訊通知、WhatsApp、微信消息等推送，亦可連接藍芽通話，即時天氣查看。內置特大日本鋰電池特長待機。原裝行貨，有一年保養。手錶零售價$5,980，現ASK DIGITAL SHOP以消費券換購價: $1,280限量30部。

電話：6821 7080

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