熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
市場資訊
2022-10-07 07:30:00
日報

日本TSK-1.78寸超清特大視網屏智能健康手錶

分享：

日本TSK-1.78寸超清特大視網屏智能健康手錶，採用1.78英寸超清AMOLED視網全輕觸電容屏及日本技術晶片，提供心率、血氧、睡眠等健康監測功能。手錶深度防塵，防水亦達IP68高級別，游水亦無問題，更兼容同步所有Apple IOS, Android系統。設機械式旋轉按鈕，控制功能切換界面，更有短訊通知、WhatsApp、微信消息等推送，亦可連接藍芽通話，即時天氣查看。內置特大日本鋰電池特長待機。原裝行貨，有一年保養。手錶零售價$5,980，現ASK DIGITAL SHOP以消費券換購價: $1,280限量30部。
電話：6821 7080  
官網：http://www.uthk.com

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受