明愛之友舉辦「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」 籌款支持香港明愛社會服務 推廣「以愛服務，締造希望」理念

創立於1996年的慈善機構明愛之友，由一眾支持香港明愛的熱心志願人士組成，透過舉辦籌款活動，推廣香港明愛「以愛服務，締造希望」的理念。為籌募善款支持香港明愛的社會服務，並提升公眾對其使命、價值觀及社福工作的認識，由明愛之友主辦、張振興伉儷書院田徑會協辦的「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」將於2026年2月1日取址香港科學園舉行，並邀得天主教香港教區主教周守仁樞機擔任開跑儀式的主禮嘉賓，歡迎全港市民共襄盛舉，既可享受運動樂趣，亦可為支持香港明愛的社會服務出一分力。

活動提供10公里、5公里、3公里及1公里的個人及團體賽事選項，其中10公里及5公里賽事將申請成為中國香港田徑總會認可賽事，無論是計劃鞏固個人紀錄的專業跑手，或是希望體驗跑步樂趣的人士皆適合參與。團體賽事歡迎跑會、學校或企業等機構組隊參加，培養團隊精神，同時亦歡迎親子、家庭或好友組隊參與，共享美好時光。活動由即日起至2026年1月11日期間接受報名。

路線

賽事路線以香港科學園作為起點，參加者將沿着白石角海濱長廊來回跑步完成賽事，沿途飽覽吐露港的怡人風景，享受清風送爽的運動體驗。