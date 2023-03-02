明道小學全校師生同跳千人操為陸運會掀序幕 香港女子乒乓球運動員蘇慧音任頒獎嘉賓

港澳信義會明道小學日前舉行校內陸運會，全校師生一同參與。為了培養學生對運動的興趣，建立他們的體育精神，學校邀請了香港女子乒乓球運動員蘇慧音小姐出席活動，為陸運會擔任頒獎嘉賓，期間蘇慧音以自己的運動員經歷鼓勵同學們勇往直前，更即場與老師和同學切磋，與師生打成一片。

作為明道小學校內陸運會頒獎嘉賓的蘇慧音不忙鼓勵同學多做運動，仿傚運動員不屈不撓的精神，她表示：「我覺得做運動不一定是為要成為世界冠軍才付出努力，每個人都可以有自己的目標，盡力做到最好，這樣就是發揮和實踐了運動員的精神。」

在分享環節時，蘇慧音跟同學分享與不同國家選手在比賽場上亦敵亦友及鮮為人知的情誼。蘇慧音說：「大家可能在比賽場上是競爭對手，比賽時還會向對方咆哮，但其實彼此之間的關係是非常好的。在比賽過後，大家會樂於暢談，分享自己的技術訓練、文化上的差異等，這些都是很有趣的話題。做運動員可以認識到很多不同國家的選手和新朋友，這樣有助我們擴闊視野，學習不同的文化，是很珍貴的經驗。」最後，蘇慧音指出：「現時自己正受著一些傷患困擾，但仍會盡力去克服，爭取明年巴黎奧運的入場券，希望可以再次以巔峰狀態代表香港出戰。」

明道小學一年一度的校內陸運會非常熱鬧，活動旨在培養學生對運動的興趣和積極的態度，學校鼓勵同學參與田徑運動，提供競賽機會，讓同學在活動中獲得協作、解難等經驗。當日的比賽和活動均在校內進行，並以跑、擲、跳等田徑競技項目為主，是近年來其中一個最多師生一同參與的全校活動。而在陸運會開始之前，全校師生更在操場上齊跳「明道節拍Get Set Go」千人操，全校師生盡情投入參與，展現出活力的一面。