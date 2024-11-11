易付達（亞洲）與新加坡AXS簽訂MOU

關於易付達（亞洲）有限公司

易付達（亞洲）是香港領先的電子支付服務供應商之一，透過超過10年的經驗，為商戶提供最全面的電子支付配套服務，包括開戶、商戶銷售系統及付款系統整合，交易處理以及付款結算等一站式服務。現時，易付達（亞洲）服務廣泛的商戶，包括本地著名的珠寶店、電器店、化妝及美容店、服飾店、餐飲及食品店、主題公園、便利店及超級市場等。詳情請到網站：http://www.eftpay.com.hk/



關於AXS

AXS成立於2000年，並為新加坡的消費者和商戶提供超過20年的支付服務。透過公司超過630個自助服務終端站，以及其專屬的網上應用程序和流動應用程序，讓當地超過100萬位用戶能快捷使用超過800種支付服務。詳情請到網站：https://www.axs.com.sg/

