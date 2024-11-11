易付達（亞洲）與新加坡AXS簽訂MOU

全面革新亞太市場電子支付程序香港 - 2024年11月11日 - 本港領先電子支付服務供應商易付達（亞洲）有限公司（「易付達（亞洲）」或「本公司」）欣然宣佈，本公司與新加坡電子支付服務供應商AXS訂立諒解備忘錄（「MOU」），旨在發展雙方現有支付網關之間的互聯互通，以實現無縫支付處理程序，以相互支援雙方於亞太地區的業務。
根據MOU，雙方將在多個領域展開合作，包括開發跨境網關連接，以實現無縫的帳單支付解決方案及整合服務，為商戶的上線過程提供高效的流程，並確保共享網絡的合理完整性和安全性。此外，易付達（亞洲）將透過替代支付模式（APM）及相關技術，為AXS於東南亞市場的業務營運提供支援，同時AXS亦會利用帳單支付聚合模型及技術，助力易付達（亞洲）在香港、台灣和澳門市場的業務發展。
易付達（亞洲）主席及行政總裁勞俊傑先生表示：「我們十分榮幸是次與AXS展開合作，並成為AXS海外合作夥伴，標誌著我們在拓展海外市場足跡的重要里程碑。我們深信是次合作將有助於雙方進一步海外業務，有效應對更廣泛客戶群所面臨的營運挑戰，同時鞏固雙方在行業的前沿地位。展望未來，我們將積極探索更多發展項目，將自身獨特的支付解決方案和服務推向全世界。」
AXS聯合創辦人及集團行政總裁吳麟書先生則指：「通過是次合作，展現出AXS正將自家的繳費平台擴展至新加坡以外的地區，包括支付網關的互聯互通。我們十分高興能與易付達（亞洲）在跨境支付技術和解決方案方面一同創新，並充分發揮雙方在各自領域上的專業知識。吳先生深信，是次簽署MOU只是一個起點，雙方未來將在香港、新加坡等多個市場進一步加強合作。
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關於易付達（亞洲）有限公司
易付達（亞洲）是香港領先的電子支付服務供應商之一，透過超過10年的經驗，為商戶提供最全面的電子支付配套服務，包括開戶、商戶銷售系統及付款系統整合，交易處理以及付款結算等一站式服務。現時，易付達（亞洲）服務廣泛的商戶，包括本地著名的珠寶店、電器店、化妝及美容店、服飾店、餐飲及食品店、主題公園、便利店及超級市場等。詳情請到網站：http://www.eftpay.com.hk/
關於AXS
AXS成立於2000年，並為新加坡的消費者和商戶提供超過20年的支付服務。透過公司超過630個自助服務終端站，以及其專屬的網上應用程序和流動應用程序，讓當地超過100萬位用戶能快捷使用超過800種支付服務。詳情請到網站：https://www.axs.com.sg/