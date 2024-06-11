星動企業綜合策略系統：讓CEO掌握大市的關鍵

星羽老師創建出一套獨特的「星動企業綜合策略系統」企業策略規劃能夠讓企業CEO清楚其定義、深切了解自己的使命和願景，更讓企業家們早著先機「看通下一步」，掌握大市資訊才能創造出自己的未來。擁有逾十五年豐富行業經驗，星羽老師服務對象包括上市公司、家族辦公室、基金公司、投資移民顧問等過百家公司，客戶總資產規模超過二百億元，星羽老師成功協助客戶做到過億元新生意、以正確選擇投資在高科技項目、開發新營運系統、快速而有效地建立銷售團隊、發掘具有發展潛力的投資機會。
星羽老師的「星動企業綜合策略系統」助你高效瞄準核心痛點，迅速有效地擊破問題！星羽老師擅長研擬策略及啟發企業創意，成為企業最核心的風險投資、團隊業務發展、家族辦公室、資產管理公司的頂尖企業策略顧問，負責制定並涉獵財務投資觀點、市場傳播、人才吸納。星羽老師展望2024年下半年大市，認為香港可以吸引到中東國家的家族辦公室來香港投資。港企可以著力發展以協助家族辦公室在港成立或擴展業務的相關資訊服務擴展業務，其次是投資移民業務，相關專業界別發展的勢頭有強勁增長，企業透過制定具體的目標框架及發展策略，可以推進收入及利潤增長，在企業策略顧問的幫助下，發掘績效提升機會。
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